"Este es como el primer Mundial" para Cristiano Ronaldo, dice el DT de Portugal

Pese a que es su sexto Mundial, la estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, debutará este miércoles ante la República Democrática del Congo como si fuera el primero en términos de intensidad, aseguró el seleccionador Roberto Martínez

"Este es su sexto Mundial, pero puedo decirte que, internamente, se siente como su primer Mundial en cuanto a intensidad, de fuerza emotiva y la importancia de estar preparado para liderar al grupo", dijo el martes el DT español.

"En la selección nacional es fundamental, ya que es el delantero, el goleador. Puede abrir espacios para otros jugadores y, en nuestro juego ofensivo, es un jugador con excelentes estadísticas", agregó sobre el atacante de 41 años, quien disputa su última Copa del Mundo.

Martínez informó además que su defensor central, Ruben Dias, quien se recupera de una lesión, no alineará este miércoles en el Houston Stadium de Texas, cuando enfrenten al equipo africano en la primera jornada del grupo K.

"Creo que nuestra preparación fue perfecta en todos los aspectos. El único detalle es que Ruben Dias no está al 100% para mañana, así que aún no está listo para jugar. No creo que sea momento de arriesgarnos", consideró.

Por su parte, el mediocampista de Portugal y estrella del Manchester United Bruno Fernandes consideró que el ranking FIFA -Portugal 5º, RD Congo 46º- "cuenta poco en estas competencias".

RD Congo "es una selección capaz, con calidad, tiene jugadores que juegan en grandes ligas, tal vez sus nombres no son muy conocidos pero merecen todo nuestro respeto", consideró.

Respecto a que Portugal es considerado favorito, con un equipo lleno de estrellas, Fernandes dijo que "la mejor selección siempre es la que gana" y espera que ellos puedan serlo.

"El colectivo es importante pero las individualidades tienen que estar en su mejor nivel para que el equipo gane", agregó.

Sobre el hecho de integrar el mismo equipo que CR7, el mediocampista de 31 años dijo que varios de sus compañeros "han crecido viendo a Cristiano jugar" y que es un honor ahora jugar con él.

"Estamos preparados para ayudarle y ayudar a Portugal a llegar lo más lejos posible", añadió.