Alerta pasaporte: el error común que cometen los estadounidenses y que podría retrasarlos en el aeropuerto

Muchos estadounidenses cometen el error de creer que una vez que su pasaporte llega a su domicilio está listo para utilizarse en viajes internacionales. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recordó que si se quieren evitar inconvenientes en el aeropuerto, el titular debe firmar el documento en cuanto lo recibe.

El DOS recuerda que el pasaporte estadounidense debe estar firmado para ser válido

A través de una publicación en X, la división de viajes del DOS recordó a los estadounidenses que después de recibir su pasaporte tienen que firmarlo. Se trata de un requisito para que el documento tenga validez en los aeropuertos.

Una vez que se recibe el pasaporte de Estados Unidos, es obligatorio firmarlo X @TravelGov

El proceso para la firma puede variar si se trata de un titular adulto o un menor de edad. Estos son los detalles:

Pasaportes para adultos (mayores de 16 años). Deben firmar con su nombre completo en tinta azul o negra en la línea marcada para ese propósito.

(mayores de 16 años). Deben en tinta azul o negra en la línea marcada para ese propósito. Pasaportes para menores de 16 años. Un padre o tutor debe escribir el nombre completo del menor en la línea de la firma.

Pasos para renovar el pasaporte estadounidense por correo

Para renovar un pasaporte por correo y recibir el documento nuevo directamente en el domicilio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener el pasaporte anterior , es decir, que no debe haber sido reportado como perdido o robado.

, es decir, que no debe haber sido reportado como perdido o robado. El pasaporte a renovar debe haber sido emitido en los últimos 15 años y cuando el titular tenía 16 años o más, con una validez de 10 años.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

Si se cumplen los requisitos anteriores, los pasos a seguir, disponibles en la página web de viajes del DOS son:

Llenar el formulario disponible en línea e imprimirlo. La impresión debe ser de un solo lado.

disponible en línea e imprimirlo. La impresión debe ser de un solo lado. Presentar el pasaporte estadounidense más reciente y la libreta de pasaporte si es que también se desea renovar ese documento.

más reciente y la si es que también se desea renovar ese documento. Si se modificará información, presentar una copia certificada del documento que acredite el cambio, por ejemplo, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio u orden judicial de cambio de nombre.

Presentar una fotografía que cumpla con las características del documento.

que cumpla con las características del documento. Realizar el pago correspondiente según el tipo de trámite.

correspondiente según el tipo de trámite. Enviar la solicitud por correo mediante el Servicio Postal de EE.UU. La dirección depende del lugar de residencia y la rapidez con la que se necesita el documento.

Una vez que las autoridades reciban la documentación, enviarán una actualización del estado de la solicitud a la dirección de correo electrónico que se incluya en el formulario. Finalmente, en un trámite ordinario, en un plazo de entre cuatro y seis semanas se recibirá el pasaporte por correo postal y el titular deberá firmarlo de inmediato.

Costos y tiempos de envío de un pasaporte estadounidense

En 2026, los costos autorizados para renovar un pasaporte son:

Libreta de pasaporte: US$130 .

de pasaporte: . Tarjeta de pasaporte: US$30 .

de pasaporte: . Ambos documentos : US$160

: Si se desea que el pasaporte llegue más rápido al domicilio, se debe pagar una tarifa de US$23,36 al Servicio Postal que corresponde al envío exprés .

al Servicio Postal que corresponde al . Para solicitar el documento con urgencia, se deben pagar US$60 adicionales.

La renovación de un pasaporte estadounidense puede hacerse por correo Unsplash

Con respecto a los tiempos de entrega, estos dependerán del tipo de trámite: