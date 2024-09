Este es el gran cambio que Taco Bell anunció para su menú en algunas sucursales

El desayuno de Taco Bell es un punto de referencia para muchos, gracias a sus opciones sabrosas, abundantes y asequibles. Sin embargo, los fanáticos de la cadena Tex-Mex tendrán que despedirse pronto de la quesadilla de salchicha y el wrap crujiente de tocino, y buscar otro lugar para desayunar.

Esto se debe a que, a partir de este otoño, algunos locales de Taco Bell dejarán de ofrecer desayunos, lo que privará a sus seguidores de los queridos burritos tostados con queso y las crocantes papas fritas, aseguró la compañía a USA Today

Taco Bell eliminará los menús de desayuno

Taco Bell anunció que algunos de sus restaurantes franquiciados dejarán de servir desayunos para ayudar a “simplificar” sus menús. Este cambio está previsto para octubre y afectará a varias sucursales en todo el país.

Aunque no se especificó cuántos restaurantes estarán involucrados, sí se confirmó que 500 locales de la compañía (no franquiciados) continuarán ofreciendo su menú de desayuno.

“Taco Bell está en constante evolución para servir mejor a nuestros franquiciados, equipos y clientes”, declaró la empresa al medio. “Dicho esto, el desayuno seguirá disponible en la mayoría de los restaurantes Taco Bell, ya que solo una pequeña minoría decidió dejar de ofrecerlo”.

La empresa también señaló que son conscientes de que su desayuno es popular entre los consumidores por ser “simple, pero delicioso”, y que “el rendimiento del menú de desayuno sigue mejorando hasta el segundo trimestre de 2024″, por lo que este seguirá disponible en las ubicaciones propiedad de la empresa.

Cómo saber qué sucursal dejará de vender desayunos

Taco Bell Taco habilitó una sección en su página web para encontrar fácilmente qué sucursales aún ofrecen desayunos. Además, explicó a USA Today que este cambio en ciertas ubicaciones tiene como objetivo apoyar el crecimiento de sus franquicias, enfocándose en las necesidades específicas de cada comunidad local en lugar de seguir un enfoque estándar de la empresa. Esto también permitirá que se destaquen los nuevos platos del menú regular, como el menú de pollo de la cantina.

Aunque los locales de Taco Bell que dejen de servir desayunos seguirán abriendo a las 9 a.m. o antes, ofrecerán “el resto del menú” en lugar de las opciones tradicionales para desayunar. Sin embargo, un elemento clave de la mañana permanecerá en el menú: el café. De hecho, la empresa está preparada para “intensificar” su programa de café, y se informa que en las ubicaciones que continúen sirviendo desayunos se estarán probando nuevos elementos del menú.

Recientemente, la cadena puso a la venta un menú nostálgico, que busca “celebrar algunos de los éxitos más emblemáticos y sabrosos de las últimas décadas”, según un comunicado de prensa compartido con Eat This, Not That!.

Este menú se prueba inicialmente en ciertos locales seleccionados del sur de California, por lo que los clientes de otras regiones del país tendrán que esperar por ahora.

No obstante, Taco Bell planea lanzar el Menú Nostálgico a nivel nacional a finales de 2024 durante un tiempo limitado, lo que significa que quienes no estén en California aún tendrán la posibilidad de disfrutar nuevamente de sus platos favoritos del pasado.

LA NACION