"Este grupo no deja de sorprenderme", dijo Scaloni tras la victoria ante Inglaterra
"Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles
"Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en Atlanta, este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.
"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.
"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo el entrenador, que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia, de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".
Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.