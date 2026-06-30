"Esto es historia", dice Haaland, a quien su DT "no cambiaría por nadie"

Erling Haaland, artífice de la clasificación de Noruega a octavos de final, celebró este lunes su hazaña en el Mundial, mientras que sus compañeros lo elogian y su seleccionador dice que "no lo cambiaría por nadie".

Pese a la marea agitada, los Vikingos y su bogador principal Haaland remaron y se verán con Brasil en octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar el martes 2-1 a una amenazante Costa de Marfil.

"Esto es increíble, esto es... no puedo decir malas palabras, pero esto es increíble. Esto es historia", dijo el "androide", autor del segundo gol que les dio la victoria, en un video difundido por las redes sociales de Fox Sports.

"Erling anota casi en cada juego que participa. Es increíble tenerlo en el equipo. Tenemos suerte de tenerlo y la idea es darle todas las oportunidades posibles", comentó por su parte el mediocampista Martin Odegaard.

Sobre el duelo ante Brasil, el hombre del Arsenal consideró que "será un juego difícil para ambas escuadras" y que se prepararán bien para ello.

Por su parte, Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, dijo que su equipo cuenta con "el mejor goleador del mundo".

"Hoy (martes) no participó mucho. Tuvo una gran oportunidad en la primera mitad. Y ahora ha vuelto a marcar el gol de la victoria. Aporta tranquilidad al equipo tener a un jugador como él. En mi opinión está muy infravalorado en cuanto a la posesión del balón. Porque, como ven, hoy no perdió ni un solo balón", consideró.

"Marcar cinco goles en tres partidos del Mundial, para un país pequeño como Noruega... No lo cambiaría por nadie. Porque es el mejor goleador del fútbol mundial en la actualidad", agregó el DT.

En tanto, Antonio Nusa, autor del primer tanto noruego, dijo sentir mucha alegría de ayudar a su país "a hacer historia".