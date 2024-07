Estos son los mejores trucos y consejos para ahorrar dinero en Trader Joe’s, según los especialistas

Escuchar

Los residentes de Estados Unidos buscan cada vez más ofertas a la hora de hacer las comprar, en un contexto inflacionario que afecta sus bolsillos. A la hora de buscar ofertas y promociones para ahorrar dinero, se destaca Trader Joe´s, una importante cadena nacional de tiendas de comestibles de barrio que se caracteriza por tener productos muy específicos que no se encuentran fácilmente.

“Nuestro compromiso es brindarles a los clientes un valor excepcional en forma de productos de la mejor calidad a los mejores precios todos los días”, remarcan en el portal web de Trader Joe´s, empresa fundada en 1967. “No encontrarás muchos artículos de marca, sino una tienda llena de productos únicos e interesantes”, destacan en el sitio.

Esta fotografía de archivo del 13 de agosto de 2019 muestra el logo de Trader Joe's en un mural en su tienda en Cambridge, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

Trader Joe’s: cómo aprovechar ofertas, promociones y más

Comprar productos de la marca

Desde el blog Real Simple, con más de 20 años de experiencia, sostienen que Trader Joe’s tiene una variedad de alimentos envasados de producción propia, los cuales suelen ubicarse en precio (aunque aclaran que no siempre) por debajo de sus competidores.

Algunos blogs contaron que en Trader Joe´s se puede probar cualquier alimento que se desee User - Usuario para google maps

Pruebas de sabor y muestras gratis: particularidades de atención al cliente

En el artículo redactado por especialistas también se explica que hay dos modalidades particulares que caracterizan a la marca. Por un lado, los empleados pueden abrir cualquier producto que quieran los compradores. Es decir, se puede entrar a una de las más de 500 tiendas de Trader Joe’s y solicitar un bocado de un alimento para saber si comprarlo o no. Por otro lado, los locales también suelen tener stands de muestras gratis de productos.

Política de devoluciones

En el sitio Fool compartieron una serie de tips a la hora de ir a las tiendas Trader Joe’s y, en uno de esos puntos, destacaron la política de devoluciones de la empresa. Según explicaron, se vuelve más rentable arriesgarse a comprar productos desconocidos debido a que el servicio de atención al cliente del lugar acepta la devolución inclusive de paquetes que hayan sido abiertos.

Secciones no comestibles: plantas y productos para la piel

En Real Simple indicaron dos áreas de las tiendas Trader Joe’s que se encuentran por fuera de los comestibles y que son dignas de recibir atención: la de plantas y la de cuidado de la piel. En el caso de la primera, explicaron que los locales cuentan con una gran variedad de especies que pueden servir para un regalos o para decorar una casa. Sobre el cuidado de la piel, remarcaron que hay productos propios de alta calidad, como los protectores solares. Sin ir más lejos, indicaron que uno de ello se hizo muy conocido en Twitter debido a las buenas reseñas que brindaron los usuarios de esa red social.

Los especialistas destacan la política de devolución de productos que tiene Trader Joe´s User - Usuario para google maps

No todas las tiendas son iguales

Desde All Recipes hicieron hincapié en que no todas las tiendas son idénticas ni ofrecen los mismos artículos. En el portal explicaron que los locales, sobre todo los que están en distintas costas de Estados Unidos, suelen vender productos distintos e inclusive no seguir una única política de ofertas.

Comprar en cantidad algo que gusta

Este último portal también sostuvo que muchas veces los productos se discontinúan por temporada o por stock. Por lo tanto, recomendaron que, siempre que se vea en las góndolas un alimento que suele escasear, hay que comprarlo en grandes cantidades. Además, advirtieron que hay muchos artículos que no vuelven a venderse nunca más.

