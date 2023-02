Estudia para ser piloto y muestra cómo vive las turbulencias en los aviones: “Lo sabés”

escuchar

Para algunas personas, volar en avión puede ser algo complicado debido a varios factores, como la fobia a las alturas, el miedo a estar en un lugar cerrado por mucho tiempo o las turbulencias. Esta no es una regla general, dado que hay quienes disfrutan los traslados con movimiento sin importarles todos los inconvenientes que conllevan. Una estudiante de piloto se encuentra entre este último grupo. Debido a su profesión en desarrollo, su experiencia es muy diferente a la de sus compañeros de cabina cuando viaja como pasajera.

La estudiante asegura a través de sus videos (@maritarx) que su carrera involucra mucho amor, además de sacrificios en la economía, tiempo y vida social. Desde su perspectiva, los beneficios a largo plazo son muy buenos y le ayudarán a completar su plan de vida. Es así como el gusto por lo que hace lo demuestra en sus videos de TikTok.

En uno reciente, deja ver su reacción ante las turbulencias. Si bien este podría ser el momento más indeseado para otros pasajeros, en su caso incluso se pregunta por qué esta situación se asocia con el miedo.

Una estudiante de piloto toma otra actitud al tomar un vuelo con turbulencias

La joven aprendiz de piloto detalla en el clip que una de las razones por las que no teme a esas turbulencias es porque no representan un peligro real al vuelo o a los pasajeros. En la descripción, incluso añade: “Cuando eres yo en el avión y no entiendes por qué la gente es feliz grabando el despegue y luego se preocupan por las turbulencias”.

¿Por qué hay turbulencias en los vuelos?

Las turbulencias son provocadas por varios factores, uno de ellos son los fluidos en movimiento. Además, se pueden presentar por los cambios repentinos en la dirección o la velocidad del aire, la aparición de nubes inestables o si se registra una variación brusca en la presión o intensidad de la atmósfera.

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) detalla que estos movimientos no solo causan incomodidad entre sus pasajeros, sino que también constituyen un peligro potencial. Las turbulencias son la principal causa de lesiones en las aeronaves.

Un piloto reveló uno de los misterios más antiguos de su trabajo Unsplash

¿Qué hacer para evitar el miedo intenso ante las turbulencias?

Aunque apenas duran unos pocos segundos, algunos pasajeros sienten nervios y pierden el control de sus emociones con los movimientos. Laura Nottingham, azafata con sede en Atlanta de Delta Air Lines, dio sus mejores recomendaciones para afrontar estos temores en un artículo publicado el año pasado por Huffpost. Sus consejos se resumieron en varios puntos y son los siguientes:

Centrarse en el hecho de que los aviones están hechos para poder soportar los movimientos.

Practicar la meditación y la respiración profunda.

Encontrar distracciones.

Conseguir una bolsa de hielo para la nuca.

Hablar con una azafata.

Prestar atención a los anuncios de la cabina.

Pedir un cambio de asiento.

Recordar que los profesionales no tienen el control.

De acuerdo con la profesional, se puede estar prevenido ante estas situaciones incluso desde antes de abordar. “Siempre es mejor estar bien preparado para tu vuelo”, dijo. “Hidratase la noche anterior, llevar tus bocadillos, libros, revistas favoritos. Hoy en día puedes descargar películas o programas de televisión. Cuanto mejor estés preparado, será un vuelo menos ansioso”, detalló.

LA NACION