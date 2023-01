Es azafata y revela un secreto muy simple para evitar hacer filas antes de entrar al avión

escuchar

Desde el momento en que se aborda hasta que se desciende del avión, los asistentes de vuelo son los encargados de atender a las personas dentro de él, incluidos el comandante y primer piloto. No obstante, cuando las azafatas se despojan de su uniforme para viajar como los demás pasajeros, le dan peso a la experiencia que obtuvieron durante años al asistir a todos en el avión. Recientemente, una mujer compartió en sus redes sociales un “tip” para moverse sin contratiempos dentro de la aeronave.

A través de su cuenta de TikTok, la joven, que trabaja actualmente como azafata para una compañía europea y vive en París, reveló la estrategia que usa cada vez que se deshace de su indumentaria de asistente de vuelo y se convierte en una turista más.

Una azafata compartió un secreto para subir al avión sin hacer fila

Desde el aeropuerto de Alicante, la mujer se filmó a sí misma y agregó el texto: “Eres azafata y cuando viajas como pasajera sabes que puedes llegar hasta diez minutos antes a la puerta de embarque y no dos horas”.

La azafata hacía referencia a que al ser asistente de vuelo, no necesita hacer las largas filas que los pasajeros comúnmente hacen para abordar el avión, sino que con llegar 10 minutos antes es suficiente. No obstante, algunos lo interpretaron también como un consejo para los viajeros comunes que no tienen los beneficios de los asistentes de vuelo.

En el video, que ya sumó más de un millón de reproducciones, la joven parece tratar de comer a toda velocidad un sandwich y un café cuando, de pronto, mueve un poco su abrigo y toma la credencial de azafata que cuelga de una cinta alrededor del cuello.

Como suele suceder con este tipo de clips, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios. Entre ellos, algunos comentarios parecieron ser por parte de asistentes de vuelo, que también compartieron experiencias similares. “Literalmente yo llegando 20 minutos antes del embarque al aeropuerto y calculando los minutos exactos para pasar el control y buscar la puerta”, escribió una persona.

No obstante, otros usuarios aprovecharon el espacio para hacer preguntas en torno al tema e incluso otros presentaron algunos reclamos. En el caso del primero, una persona preguntó: “¿Entonces para qué piden que uno esté tres horas antes en el aeropuerto?”, mientras que en el segundo, otro usuario manifestó que, aunque llegó a tiempo, cerraron la puerta de embarque 20 minutos antes de lo que señalaba su boleto de avión.

Cuando no ejercer su profesión y viajan como turistas, las azafatas pueden abordar el avión con mayor rapidez que los pasajeros comunes Unsplash

Es usual que los asistentes de vuelo compartan contenido en redes sociales donde narran sus vivencias dentro del avión, desde ofrecer consejos a los pasajeros para hacer del vuelo un momento más agradable para todos, hasta enumerar las conductas molestas que hacen que una persona sea repudiada por el resto de los viajeros.

Asimismo, otros azafatos también se han hecho virales por algunos actos que dejaron a los demás pasajeros sin palabras. Recientemente, un asistente de vuelo se hizo famoso por calmar a una mujer que transitaba un ataque de pánico dentro del avión. Para ello, se sentó en uno de los pasillos de la nave, junto al asiento de la joven, y la tomó de la mano hasta que logró tranquilizarla.

