Estudiaba incansablemente entre cartones en la vereda y recibió una ayuda inesperada que le cambiará la vida

La perseverancia y determinación son dos elementos claves para cumplir las metas y eso lo sabe María, una niña de cinco años que vive en Perú y para quien las carencias no han sido una barrera que le impidan seguir adelante con sus estudios. No tiene los recursos necesarios, pero aun así utiliza los que están a su alcance para intentarlo porque sueña con convertirse en abogada algún día. Recientemente, su historia se volvió viral por unas imágenes en las que aparece en un escenario improvisado: bajo el sol y cubierta con una caja de cartón mientras está sentada en una mesita en la que apunta cosas en su cuaderno. Más a lo lejos de la escena está su papá, limpiando parabrisas para que, con la jornada del día, apoye al sueño de María y también para que su familia de dos pueda salir adelante.

El papá se llama José Gonzales y su testimonio se conoció a través de entrevistas de varios medios de comunicación luego de que su caso conmoviera a miles. Él trabaja limpiando autos en la Avenida América Oeste y Juan Pablo II, en Perú, mientras trata de ganarse el dinero del día. Su pequeña hija no pierde el tiempo ni se une a él en los deberes, sino que permanece sentada mientras anota todo en su cuadernito.

De esta manera, ambos demuestran que cuando se quiere alcanzar algo, las barreras se pueden superar. Juntos se trasladaron de la selva a Trujillo, en Perú, para tener mayores oportunidades. José Gonzales declaró que sus acciones también tienen un propósito, el de cambiar la vida de su hija para mejor.

“Acá he implementado una mesita con un cartón porque hace bastante sol. Ella está ahí, espera a que termine de trabajar”, dijo el hombre de 42 años.

“Lavo carritos por ahí para ganar dinero para pagar la comida porque también no soy de acá y pago cuarto. Aquí me gano a veces diferentes cantidades dependiendo del cliente que a veces me da, a veces no me da. Esperando la voluntad de la gente”, añadió. “Quisiera que ella sea algo en la vida, ese es mi sueño, que mi hija tenga oportunidades. Si nos pudieran brindar alguna ayuda, alguna vacante para que ella pueda ir al colegio, por favor”, fue el último mensaje que dio José y que logró llegar a varios corazones.

María pasa el tiempo en un escenario improvisado mientras su papá trabaja Facebook

Una ayuda increíble para cumplir su sueño

Las redes sociales reaccionaron al amor de ambos. Pronto las personas se movilizaron para organizar algunas donaciones y alguien tomó la iniciativa que hará que María avance un paso pequeñito en el camino a su objetivo, ya que fue becada para iniciar sus estudios.

La Sociedad de Beneficencia de Trujillo se enteró del caso y le otorgó una beca integral a la niña para que estudie en el colegio Hermanos Blanco. Fernando Calderón, gerente general de la institución, explicó a El Comercio que se puso en contacto con las autoridades pertinentes para aprobar una beca que los exente de la matrícula y pensiones, también consiguieron a través de empresas privadas un uniforme, buzo y útiles escolares.

Más cerca de María

Eso no fue todo. Además, apoyaron al padre de la menor con un puesto de trabajo estable, para que trabaje ahí mismo y pueda estar más cerca de la pequeña María. Será el vigilante del establecimiento.

La niña también habló de lo que significan los estudios para ella, sueña con ser abogada o doctora algún día y su padre, quien la cuida, se mostró feliz y agradecido por la oportunidad, ya que nunca pudo inscribirla a un colegio.