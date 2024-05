Qué pasa si tomo jugo de zanahoria todos los días: los riesgos que implica y el exceso de betacaroteno en el cuerpo

Escuchar

El jugo de zanahoria se ha convertido en una opción popular para comenzar el día debido a sus múltiples beneficios para la salud. Pero como cualquier otro alimento, hay que seguir algunas reglas. Es importante tener en cuenta que, aunque la zanahoria y su jugo son ricos en nutrientes esenciales como el betacaroteno y vitamina A, su consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para la salud.

Un vaso de 236 ml de jugo de zanahoria puede proporcionar aproximadamente el 800% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A y alrededor de 16 mg de betacaroteno, más que suficiente para satisfacer las necesidades de un día. Además, este vegetal contiene numerosas vitaminas y minerales, incluyendo vitamina K, vitamina C, luteína, tiamina, niacina, vitamina B6, vitamina E, potasio, manganeso, cobre y fósforo. No obstante, consumir una mayor cantidad de esta planta no se traduce necesariamente en mayores beneficios.

El jugo de naranja con zanahoria es una bebida muy saludable, especialmente para el desayuno

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo jugo de zanahoria todos los días?

El jugo de zanahoria es conocido por su alto contenido de betacaroteno, un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo. Sin embargo, consumir demasiado de esta bebida impacta especialmente en la pigmentación de la piel por el aumento de los niveles de betacaroteno en el cuerpo, lo que puede causar una coloración amarillenta conocida como carotinemia. Aunque esta afección no es dañina en sí misma, sí se nota a simple vista.

El betacaroteno es el pigmento que les da a las zanahorias su característico color naranja. Cuando se consume en grandes cantidades, ya sea a través de zanahorias crudas o jugo de zanahoria, el exceso se almacena en el tejido graso del cuerpo y puede manifestarse externamente como una coloración amarillenta de la piel.

Esta condición es inofensiva y temporal desaparecerá gradualmente a medida que se reduzca el consumo de jugo de zanahoria. La carotinemia no es lo mismo que la ictericia, una condición médica que afecta al hígado y causa una coloración amarilla en la piel.

El consumo excesivo de jugo de zanahoria puede provocar un tono de piel anaranjado Polina Tankilevitch, Pexels. - Jardín

¿Cuántos días a la semana puedo tomar jugo de zanahoria?

El jugo de zanahorias es una opción saludable y refrescante, especialmente cuando se consume en ayunas para aprovechar al máximo sus nutrientes. Para disfrutar de los beneficios sin excederse en la ingesta de vitamina A o betacaroteno, se recomienda limitar su consumo a medio vaso, o aproximadamente 118 ml, al día, según WebMD. Esto proporciona una cantidad suficiente de nutrientes sin sobrecargar el cuerpo.

Se recomienda consumir medio vaso de jugo de naranja por día Imagen de Freepik

En cuanto a la frecuencia, es seguro tomar jugo de zanahoria varios días a la semana, siempre y cuando se mantenga dentro de estas recomendaciones de cantidad. Sin embargo, es importante variar la dieta y no depender únicamente de este vegetal como fuente principal de nutrientes.

Existen varias opciones dependiendo los beneficios que se quieran adquirir para el organismo. Dentro de una amplia variedad se encuentra el jugo de remolacha debido a sus altos contenidos de antioxidantes, así como también un jugo que ayuda a controlar el colesterol, contribuye a la salud cardiovascular, aporta mucha energía y que tiene como ingrediente principal el tomate.

