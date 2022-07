Estuvo a punto de alquilar una casa en California, pero un detalle del jardín lo salvó de caer en una estafa

Marvin Marroquín es un hombre hispano que vive en California, Estados Unidos, y se salvó de ser estafado gracias a que logró observar todas las señales de alerta. Estaba en busca de una casa o una habitación para rentar y vivir junto a su pareja, luego encontró la opción perfecta y de inmediato quiso alquilarla, pero su intuición le dijo que indagara más acerca de la propiedad y se llevó una sorpresa, detalles que no encajaban y que lo salvaron de perder su dinero.

Se trata de un jardinero que buscó inmuebles a través de Facebook y encontró uno gracias a un hombre que lo publicó con las mejores opciones y amenidades. La casa se encontraba en Winnetka y él estaba entusiasmado de por fin haber hallado el que sería su nuevo hogar, así que habló con el supuesto dueño para ir a darle un vistazo al sitio.

El alquiler de una casa es una de las compras más arriesgadas hoy en día

“Vi un anuncio que pusieron en Facebook, que estaban rentando una casa. Y vi que los precios estaban bien. Yo estaba buscando un cuarto para mí y para mi novia y le mandé un mensaje al que había posteado la casa”, dijo Martin en declaraciones citadas por Univision sobre cómo se enteró del alquiler. Más tarde, el sujeto de bienes raíces le mandó mensaje para contactarse y darle más información: “Rápido me habló y me dijo que me iba a pasar un número, para hablar por ahí y darme más información... me dijo que le mandara un email y se lo mandé”.

En ese momento, fue cuando se percató de que algo no estaba bien, ya que el supuesto dueño de la vivienda le pidió que le depositara dinero, sin siquiera haberla visto: “Me mandó un archivo en el email, pero ese archivo no se podía editar. Después me habló como en cinco minutos y me dijo que si estaba interesado que le depositara 500 dólares para que rápidamente fuera aprobado”.

Marvin comenzó a sospechar y su instinto lo orilló a investigar más a fondo. Le dijo al casero que no podía darle dinero sin antes observar el lugar, así que el sujeto le envió de inmediato la dirección y un código para entrar a verla. Esa última señal lo cambió todo: “Fui a ver la casa, entré y estaba bonita, pero ahí afuera vi que había un letrero de otros brokers que venden casas y todo eso y me metí a investigar”. Después, detalló que se dio cuenta de que el sitio estaba en venta y no en renta.

Las evidentes señales lo salvaron de la estafa

Marroquín utilizó sus dotes de jardinero para analizar ciertos detalles de la propiedad, como el césped desordenado y que daba la apariencia de una casa abandonada. “La casa se miraba bonita por Facebook, pero cuando yo fui a ver la casa, no estaba limpia. En la foto de Facebook tenía todo el zacate cortado, pero la casa en realidad no tenía nada cortado, o sea, es una señal que nadie vive ahí”, añadió de acuerdo con el medio citado.

Un hombre estaba en busca del hogar ideal, pero estuvo a punto de ser víctima de un estafador

Además, fue tanta la insistencia de la persona que quería rentarle la casa y recibir un depósito para supuestamente aprobársela, que al hispano no le pareció creíble y decidió desistir del alquiler: “Lo primero que noté es que la persona que me estaba hablando no me decía las cosas claras. Primero me dijo que a cuántos minutos estaba de la casa, pero después me dijo ‘no estoy aquí, estoy en Florida de vacaciones con mi familia’ y le dije ‘¿Cómo vas a estar dando algo en renta o algo que quieres hacer negocio y no estás presente?’”.

Finalmente, el hombre continuó acosándolo a través de mensajes de texto y correos, exigiéndole los 500 dólares para alquilar la casa, por lo que Marvin se dio cuenta de que sí se trataba de una estafa. Añadió que esta es una situación común en ese país, ya que les piden depósitos adelantados o a través de plataformas digitales, por lo que muchos delincuentes sí concretan su plan.