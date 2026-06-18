Estudio en fósiles cuestiona hipótesis sobre cómo animales se adaptaron a la tierra

Una investigación publicada este jueves en la revista Science cuestiona la tradicional hipótesis según la cual los primeros animales acuáticos que lograron vivir en tierra tenían características anfibias y sufrían una metamorfosis como la de las ranas para adaptarse.

El estudio analiza fósiles poco comunes que, según los científicos, completan el conocimiento sobre el desarrollo de las criaturas que dieron origen a los primeros vertebrados terrestres.

La investigación se centra en especímenes extraídos de yacimientos fósiles de Mazon Creek, en el norte de Illinois, al suroeste de Chicago.

El eje central de estudio fue un espécimen que probablemente fue cría de un animal de aspecto parecido a un cocodrilo, conocida como embolómero, que vivía principalmente en el agua pero desarrolló pequeñas patas.

Se creía que mostraba rasgos similares a los de un renacuajo, como branquias externas, explicó Jason Pardo, investigador asociado del Field Museum de Chicago y coautor principal del estudio. Pero no fue así.

El cuerpo de la cría, del tamaño de un macarrón corto y estrecho, mostraba, en cambio, indicios de desarrollo directo. Esto significa que tenía una estructura similar a la de su edad adulta.

Eso no es lo que se esperaría ver en anfibios, cuya metamorfosis incluye una reorganización y un desarrollo de órganos y extremidades mucho más drásticos.

Ahora se cuenta con evidencia "de que esta metamorfosis, este ciclo de vida similar al de los anfibios que durante 150 años hemos creído que formaba parte de nuestra historia, resulta que en realidad no formaba parte de ella en absoluto", señaló Pardo en declaraciones a la AFP.

John Long, un paleontólogo australiano con experiencia en este campo de investigación, dijo que el estudio es "bastante extraordinario".

"Este trabajo detallado sobre un conjunto de fósiles excepcionales deja claro que pasaban directamente a una fase juvenil, por lo que no necesitaban pasar por la etapa de renacuajo", explicó a la AFP.