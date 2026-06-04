"Estuve mal pero voy a solucionarlo", dice Wembanyama tras derrota de los Spurs

El fenómeno francés Victor Wembanyama asumió responsabilidad tras la derrota de sus San Antonio Spurs ante los New York Knicks en el inicio de las Finales de la NBA, pero se mostró seguro de recuperar su nivel

"Cada equipo defiende de una manera diferente. Pero voy a solucionarlo", dijo el gigante francés tras la derrota 105-95 frente a su público de San Antonio (Texas).

En su primer partido en unas Finales, Wemby terminó con un excelente registro de 26 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, cercano a sus promedios habituales, pero también cometió 6 pérdidas de balón y falló 15 de sus 21 tiros de campo.

"Esta noche he jugado mal, no es más complicado que eso", resumió el pívot de 2,24 metros de altura.

"Ya nos hemos visto en desventaja en una serie antes, aunque obviamente nunca en las Finales. Pero no me estoy culpabilizando por nada. No estoy preocupado en absoluto", recalcó.

Wembanyama, la figura llamada a abrir una nueva era en la NBA, rechazó que le hubieran influido los nervios de debutar en unas Finales con apenas 22 años.

"Sin duda fue una sensación especial, pero nada que pudiera servir de excusa. No influyó en nuestro rendimiento", subrayó.