Alerta aeropuerto: intentaron salir de Washington con casi US$100.000 escondidos, pero la CBP los descubrió

En dos operaciones, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registraron a viajeros que intentaron entrar con casi 100.000 dólares escondidos en Washington D.C. Al descubrirlos, las autoridades confiscaron el dinero y los liberaron.

CBP descubrió a viajeros que intentaban salir de EE.UU. con casi US$100.000

Durante el fin de semana del Día de los Caídos, los agentes de la CBP realizaron operativos de revisión de los viajeros en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles. El primero ocurrió el 23 de mayo cuando un perro de la división canina alertó sobre un ciudadano estadounidense y su familia que intentaban abordar un vuelo a Bruselas, Bélgica.

Un pastor alemán fue decisivo en la primera incautación de dinero de la CBP durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos CBP

En primera instancia, el hombre informó que tanto él como su esposa tenían US$7000 cada uno. Luego, los funcionarios le explicaron la ley de declaración de divisas y él declaró, tanto verbalmente como por escrito, que en realidad llevaban un total de US$20.000.

A continuación, los agentes de la CBP lo ayudaron a completar un formulario de declaración de divisas del Departamento del Tesoro, en el que escribió que tenía US$22.500.

Durante una inspección posterior, descubrieron más dinero oculto en un pequeño bolso. Cuando registraron al hombre, encontraron otros US$1.450 escondidos en los bolsillos de un pantalón que llevaba debajo de otro pantalón; finalmente, el recuento de divisas arrojó un total de US$46.520.

Al día siguiente, los oficiales fronterizos impidieron que una ciudadana estadounidense y su madre camerunesa abordaran un vuelo a Bruselas. Al explicarle la ley de divisas, ambas declararon que tenían US$15.000 entre las dos.

Posteriormente, el personal ayudó a la hija a completar el formulario de declaración de divisas, en el que escribió US$22.361, una cantidad superior.

Una inspección del equipaje reveló más dinero escondido en la ropa interior femenina. En este caso, el recuento de divisas resultó en US$52.923.

De acuerdo con la información compartida, las autoridades confiscaron el efectivo de ambos viajeros y liberaron a los implicados sin cargos penales. En total, la suma ascendió a US$99.443.

El aeropuerto de Washington en el que CBP confisca más dinero

En abril, los agentes de la CBP en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles incautaron un total de US$163.181 en efectivo no declarado a cuatro viajeros. Previamente, en enero, habían confiscado US$119.178 a otros cuatro pasajeros.

La agencia fronteriza remarcó que todos los viajeros habrían conservado los fondos y habrían podido realizar sus vuelos programados “si hubieran declarado la cantidad total durante la inspección de salida de la CBP”.

Los agentes de la CBP incautaron casi 100 mil dólares a dos grupos de viajeros internacionales en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles CBP

En un promedio nacional, a lo largo de 2025, los oficiales confiscaron un promedio de US$182.465 en efectivo no declarado o ilícito diariamente en todo Estados Unidos.

Con cuánto dinero se puede viajar desde o hacia EE.UU. sin problemas con la CBP

En el sitio oficial, las autoridades estadounidenses indican que los viajeros pueden llevar consigo cualquier cantidad de divisas y otros instrumentos monetarios que elijan. No obstante, cualquier cantidad superior a US$10.000 debe ser declarada al Tesoro en el formulario FinCEN 105.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Actualmente, las personas tienen la opción de enviarlo en línea a través del sitio web antes de llegar a su puerta de embarque en el aeropuerto.

Si bien en los casos mencionados los viajeros fueron liberados, la CBP remarca que la responsabilidad podría no terminar ahí. Las personas corren el riesgo de perder su vuelo si la inspección resulta en una incautación, y los infractores se enfrentan a posibles procesos penales por contrabando de divisas.