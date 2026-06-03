El candidato de Donald Trump cae en Iowa y enciende las alarmas republicanas

WASHINGTON.– El candidato de Donald Trump para gobernador de Iowa quedó segundo en las primarias del estado, un resonante revés para el presidente estadounidense, cuyo respaldo tiende a volcar las internas republicanas.

El empresario republicano Zach Lahn, que entró en las primarias para gobernador de Iowa siendo prácticamente un desconocido, sorprendió al favorito del presidente, Randy Feenstra, al ganar la nominación del partido.

Los seguidores de Lahn, reunidos en una fiesta para seguir los resultados electorales en West Des Moines, alzaron los puños y corearon “Zach” mientras el proyector gigante de la sala mostraba el discurso de concesión de Feenstra.

Zach Lahn durante una visita de campaña a la Drake University en Des Moines, Iowa. Brittany Peterson - AP

“Acabo de llamar a Zach y le dije: ’Tienes que tomar el relevo. Tenemos que mantener este estado en manos republicanas’”, dijo Feenstra a sus seguidores. Lahn se enfrentará al demócrata Rob Sand, quien se presentó sin oposición para la nominación de su partido.

La semana pasada, Trump respaldó a Feenstra en la contienda para suceder a la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, también republicana, pero Feenstra no pudo con Lahn, un empresario y agricultor cuyo lema es “Iowa Primero”.

Trump no dio su apoyo en la contienda por la gobernación hasta que la votación anticipada llevaba semanas en marcha. A esa altura Lahn había obtenido el respaldo de algunos activistas conservadores críticos con Feenstra y repuntó en las encuestas hacia el final de la campaña.

Lahn no era muy conocido en la política de Iowa cuando lanzó su campaña en noviembre, pero construyó apoyos entre los conservadores con políticas que incluyen una prohibición total del aborto y mantener la “ideología liberal” fuera de las escuelas públicas.

Randy Feenstra verliert die republikanische Vorwahl für das Gouverneursamt in Iowa. US-Präsident Donald Trump hatte Feenstra zuvor seine Unterstützung ausgesprochen. https://t.co/t2ZzuzzXpK — DIE ZEIT (@zeitonline) June 3, 2026

Lahn también desarrolló seguidores con el movimiento “Make America Healthy Again” (“Devolvamos la salud a Estados Unidos”), que ha chocado con el gobierno de Trump por los pesticidas, que la administración federal acepta.

Resultado insólito

El resultado fue un revés poco común para Trump, quien se jacta de su capacidad de influir el voto entre los republicanos con su respaldo. El traspié de su favorito deja planteado lo que los demócratas consideran una de sus mejores oportunidades para ganar una gobernación este año.

Los demócratas nominaron a Rob Sand, quien se presentó sin oposición en la primaria. Tiene raíces rurales, algo que se ha vuelto poco común entre los demócratas, y es un ganador probado en un estado con inclinación republicana, tras haber sido elegido dos veces como auditor.

El candidato demócrata Rob Sand se quedó con las primarias de su partido para la gobernación de Iowa CHARLIE NEIBERGALL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En un discurso pronunciado antes de que se anunciaran oficialmente los resultados, el republicano Lahn subrayó los puntos clave de su campaña: la reducción de las tasas de cáncer, el apoyo a los agricultores y la independencia de los grupos de interés.

Ante cientos de simpatizantes que ondeaban pancartas con los lemas “Zach Lahn para gobernador” e “Iowa primero”, Lahn calificó a su futuro rival demócrata como un político del establishment supeditado a los grupos de presión, debido a las contribuciones que según él le hicieron a su campaña. “Esta noche tenemos un mensaje para Rob Sand y el establishment: Iowa no está en venta", dijo Lahn.

Al mismo tiempo, en California, donde se enfrentaban todos los candidatos en una única megavotación, lideraba el escrutinio el aspirante republicano Steve Hilton.

Los dos candidatos más votados -sin importar su partido- pasarán a las elecciones generales de noviembre para reemplazar al gobernador demócrata Gavin Newsom.

El candidato republicano a la gobernación de California Steve Hilton en rueda de prensa tras las primarias Rich Pedroncelli - FR171957 AP

Con el 55,8% de los votos escrutados, Hilton lideraba el conteo general con el 27,8%. El demócrata Xavier Becerra, secretario de Salud durante la administración de Joe Biden, estaba segundo con el 25,4%. Lo seguía el también demócrata Tom Steyer, con el 19,6%.

Steyer, un multimillonario gestor de fondos de cobertura, gastó más de 200 millones de dólares de su propio dinero en una campaña que abogaba por subir los impuestos a los ricos y reducir las facturas de servicios públicos para la presionada clase media de California.

El republicano Hilton hizo campaña como un cruzado contra la maquinaria política demócrata de California, pero en una segunda vuelta necesitará un apoyo mayor. Los demócratas representan casi el 45% de los votantes, mientras que los republicanos e independientes constituyen cerca del 25% y el 22,6% del electorado, respectivamente.

“La campaña comienza hoy”, dijo Hilton tras la votación, con la mirada en las elecciones de noviembre. “Nuestro objetivo es actuar con rapidez e inmediatez para reducir los gastos de la gente, de modo que puedan permitirse vivir en California. Trabajaremos con economistas para asegurarnos de tener un plan sólido y viable".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, habla en un mitin electoral William Liang - FR172065 AP

El presidente Trump felicitó a Hilton, su candidato, cuya campaña se vio impulsada cuando el mandatario lo respaldó en abril, y en este caso sí funcionó como esperaba.

“Felicitaciones a Steve Hilton por haber quedado primero anoche en la votación para gobernador de California. Si los californianos son inteligentes, que sé que lo son, elegirán a Steve para la mansión del gobernador y verán cómo su estado mejora a un ritmo probablemente nunca antes visto", dijo Trump en su red Truth Social.

Los habitantes de Los Ángeles también votaron en las primarias para la alcaldía de la ciudad. La alcaldesa Karen Bass, en busca de la reelección, estaba atrapada entre un exaliado de izquierda en la alcaldía y una estrella de reality shows que irrumpió desde la derecha.

Los primeros resultados situaban a Bass a la cabeza, pero también mostraban un sólido desempeño de Spencer Pratt, un antiguo villano de los reality shows. La concejala Nithya Raman, una socialista demócrata, también tenía posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Agencias AP y AFP