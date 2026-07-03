Euforia pero contenida: España se entona a la hora de la verdad

Euforia, pero contenida. España dio por fin el golpe sobre la mesa del Mundial que necesitaba ante Austria (3-0) y su técnico Luis de la Fuente pasó en cuestión de minutos de creer "haber rozado la perfección" a subrayar que su equipo tiene "margen de mejora".

Nada más finalizar el duelo en el SoFi Stadium, De la Fuente pasó de una eufórica reacción en caliente en su primera intervención en la televisión al análisis más pausado cuando se sentó en la rueda de prensa.

Pese a la superioridad ante Austria, España deberá subir un peldaño su nivel el lunes en Dallas ante Portugal, uno de sus mejores enemigos, que batió a Croacia por 2-1 también el jueves.

1. Necesita mejorar: eficacia y presión alta

Por una vez De la Fuente entró en materia y detalló qué considera que debe mejorar España ante Portugal.

"En defensa creo que la presión alta se puede ajustar más. En ataque fallamos muchas ocasiones, hay que tener más alto el porcentaje de eficiencia", dijo.

En el apartado ofensivo las estadísticas le dan la razón. La goleada pudo ser mayor: España tiró 23 veces ante Austria, 10 entre los tres palos para marcar tres veces.

Sin embargo, en defensa España no mostró fisuras. En cuatro partidos no ha encajado ningún gol y Austria ni siquiera fue capaz de tirar entre los tres palos.

Además, su arquero Unai Simón superó los 517 minutos sin encajar goles de manera consecutiva que el italiano Walter Zenga había establecido en Italia 1990, récord que destacó la RFEF en un comunicado nada más finalizar el encuentro en Los Ángeles.

2. Lamine, brillante pero fallón

A 10 días de cumplir 19 años, Lamine Yamal dio una exhibición de fútbol en el SoFi Stadium, pero le quedó un mal sabor de boca.

"Me faltó un golito o una asistencia. Pero mientras ganemos y pasemos de ronda, eso es lo importante", dijo con gesto muy serio en zona mixta tras ser elegido mejor jugador del partido.

El fenómeno español se dio un atracón de regates, en ocasiones demasiados, pero le faltó pólvora desaprovechando al menos cinco ocasiones más o menos claras, entre ellas una contra cuando se cumplía el minuto de juego en la que disparó sin potencia a los guantes del portero.

Autor ya de un gol en su primer Mundial ante Arabia Saudita (4-0), a Lamine se le sienta ya en la misma mesa que los otros genios del planeta fútbol.

Pero en este Mundial Kylian Mbappé y Leo Messi suman seis goles, cinco Erling Haaland y Harry Kane, cuatro para Ousmane Dembélé y Vinícius...

Mejorar la eficacia es el gran debe que tiene, si se le puede poner algún pero al maravilloso fútbol de un chico que debería estar jugando en juveniles.

3. Laterales extremos

Tres de los cuatro extremos de la convocatoria, Yéremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz, ultiman su recuperación, dejando a Lamine como único especialista en condiciones.

Pero esta situación adversa se convirtió en oportunidad ante Austria con un partido sobresaliente de los dos laterales.

Marc Cucurella, dueño de la izquierda en el torneo, ofreció las dos asistencias en el doblete de Mikel Oyarzabal y vio cómo se le anulaba un gol en un córner por una falta de Pau Cubarsí al portero.

Con Álex Baena, un jugador con tendencia a ir hacia dentro, por delante, el nuevo defensa del Real Madrid encontró una autopista a explotar y lo hizo a las mil maravillas.

En el lado derecho Pedro Porro, que jugó su segundo partido como titular, consolida su alianza con Lamine Yamal.

Lateral explosivo, de corte clásico y sobre todo un gran especialista en el puesto, firmó una gran actuación coronada con un gol de cabeza propio de los mejores arietes.