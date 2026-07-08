"Evitar antes que parar", dice Joan García sobre el arco invicto de España (AFP)

En segunda división hace dos temporadas, el irresistible ascenso de Joan García le ha llevado al Mundial como suplente de Unai Simón en la portería de España. "Evitar antes que parar", responde en una entrevista con la AFP sobre la clave para no haber encajado goles en cinco partidos.

Joan García, de 25 años, se sienta a conversar este miércoles antes del entrenamiento de la Roja en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy, dos días antes del duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica.

Pregunta: ¿Cómo se explica que España mantenga la portería a cero y prácticamente no haya recibido tiros?

Respuesta: "Defensivamente estamos muy bien estructurados, todos sabemos lo que hay que hacer. Y se ve en que recibimos pocas ocasiones. Creo que lo importante para un portero es evitar antes que parar, evitar que te lleguen, ya sea con una cobertura defensiva, con salir a un balón aéreo, con interceptar un centro raso... Son cosas que a lo mejor no están en las estadísticas, pero que para un portero y para un equipo son importantes. Eso habla bien del plan que seguimos en los partidos. Al final, en un Mundial, con las selecciones que hay y tanto nivel, que no te creen ni ocasiones, creo que habla muy bien del equipo y seguiremos así hasta el final".

P: ¿Para estar metido en el partido un portero prefiere que le chuten?

R: Yo creo que si le preguntas a cualquier portero prefiere que no le chuten... Si te llegan y te chutan, evidentemente te gusta pararlo. Creo que también los porteros nos sentimos muy bien sintiendo que estás evitando con tus acciones que lleguen a portería y lo que pueda parecer hacia afuera o las estadísticas no importan tanto".

P: Hace dos años celebraba el ascenso del Espanyol a primera división y ahora es el portero titular del Barcelona. ¿Cómo ha sido este viaje fulgurante?

R: "Cuando estás ahí (en segunda división) evidentemente lo visualizas, te gustaría estar aquí, pero sí que es verdad que lo veía un poco más lejos que ahora. Lo único que podía hacer era seguir trabajando, intentar mejorar, ir avanzando paso a paso y después, si llegaba este año y estaba con posibilidades de venir, pues bienvenido sea y muy orgulloso de que así fuese".

P: ¿Cómo se vivió desde el banquillo el gol de Mikel Merino que dio el pase a cuartos ante Portugal (1-0)?

R: "Fue un partido con mucha tensión, con un gran rival, un partido que significaba meterse en cuartos... Creo que desde el banquillo estás con más nervios que si estuvieras en el campo jugando. Cuando mete el gol en los minutos finales (90+1) es una explosión de adrenalina y de felicidad".

P: Ahora toca Bélgica y Thibaut Courtois. ¿Qué destaca del portero del Real Madrid?

R: "Ha sido uno de los mejores del mundo durante muchísimos años y tiene muchas cualidades. Sobre todo esa agilidad siendo tan alto. Creo que es algo de admirar, además de la regularidad que ha tenido durante tantos años siendo uno de los mejores del mundo".

P: ¿Cómo se aporta en un Mundial sabiendo que si todo va bien no jugará y que si entra será porque algo, entre comillas malo, ha pasado?

R: "Intentamos ayudar a Unai con cosas que se ven desde fuera. Al final creo que él tiene muy claro lo que hacer. Necesita poca ayuda, pero bueno, si vemos algún comportamiento de algún delantero sobre su posicionamiento, pues ahí se intenta ayudar".

P: Como jugador, ¿se puede disfrutar de un Mundial?

R: "Estás un poco aislado del ambiente que genera un Mundial por las calles, en los estadios, pero dentro de lo que cabe sí que siempre intentamos, si tenemos algún momento libre, disfrutar un poco de las calles, de lo que significa el Mundial. Evidentemente sin quitar el foco de lo realmente importante, que es entrenar, descansar bien y después, en los partidos, estar al máximo nivel y ganar".