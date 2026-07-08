Hora de EE.UU. y transmisión del partido entre la Argentina de Messi y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

La selección argentina, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un cruce que definirá al primer semifinalista del certamen. El partido se jugará en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) a las 9:00 p.m., hora del Este de EE.UU., lo que equivale a las 8:00 p.m. en el Centro, las 7:00 p.m. en la Montaña y las 6:00 p.m. en el Pacífico. La Albiceleste llegó a esta instancia tras remontar un 2-0 ante Egipto y ganar 3-2, mientras que los europeos eliminaron a Colombia por penales, 4-3, luego de un 0-0 sin goles en el tiempo reglamentario ni suplementario.

A qué hora juega Argentina contra Suiza según el huso horario en Estados Unidos

Este (Nueva York, Miami) : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Centro (Kansas City, Chicago, Houston) : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Montaña (Denver) : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Pacífico (Los Ángeles) : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Arizona: coincide con el horario del Pacífico, porque el estado no aplica el cambio de horario de verano.

coincide con el horario del Pacífico, porque el estado no aplica el cambio de horario de verano. En cuanto al horario argentino, empezará a las 22.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con la selección argentina Canchallena

Dónde ver Argentina vs. Suiza en vivo por TV y streaming en Estados Unidos

FOX transmite el partido en inglés en señal abierta.

transmite el partido en inglés en señal abierta. Telemundo lo transmite en español en señal abierta.

lo transmite en español en señal abierta. Peacock ofrece la señal en vivo por streaming, en español.

Egipto vs Argentina - Mundial 2026

Qué está en juego para Argentina y Suiza en Kansas City

Argentina remontó un 2-0 ante Egipto con gol decisivo de Enzo Fernández en el descuento.

Suiza terminó primera en el Grupo B con 7 puntos y eliminó a Colombia por penales en octavos de final, tras un 0-0.

Colombia vs Suiza - Goles y definición por penales

El ganador jugará la semifinal ante el vencedor de Inglaterra-Noruega .

. Es el tercer cruce mundialista entre ambos países: Argentina ganó los dos anteriores, en 1966 y en 2014, este último con gol de Ángel Di María en el alargue.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.