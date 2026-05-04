Exalcalde de Nueva York Giuliani, hospitalizado en condición "crítica" según portavoz

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani está hospitalizado en "condición crítica pero estable", informó su portavoz el domingo, sin revelar qué padece el expolítico de 81 años

"El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en este momento", dijo el portavoz Ted Goodman en una publicación en X

Goodman no precisó dónde está siendo atendido Giuliani ni cuánto tiempo lleva internado

Giuliani se ganó el apodo de "el alcalde de Estados Unidos" por liderar la ciudad de Nueva York tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres del World Trade Center en Manhattan

En una etapa anterior de su carrera, alcanzó fama como el intrépido fiscal que combatió a la mafia. Aplicando enérgicamente las leyes contra el crimen organizado, derribó a las familias delictivas de Nueva York

Pero Giuliani, del Partido Republicano, sufrió una impactante caída en los últimos años

En 2023 un jurado federal ordenó que pagara 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales después de difamarlas al vincularlas falsamente con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020

Desde entonces ha sido inhabilitado para ejercer el derecho en Nueva York y Washington