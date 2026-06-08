Exámenes médicos para el marroquí Ezzalzouli, en duda para el debut ante Brasil

El marroquí Abdesamad Ezzalzouli, sentido en una rodilla el domingo en un amistoso contra Noruega, se sometió a exámenes médicos para determinar el alcance de su lesión y si estará apto para debutar el sábado ante Brasil en el Mundial 2026, indicó el lunes a la AFP una fuente conocedora del caso.

El extremo del Betis de Sevilla fue sustituido al final de la primera parte y tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por el médico de la selección norafricana y su asistente.

"Todo el mundo espera los resultados de las pruebas de Ezzalzouli para determinar la gravedad de su lesión y saber si se recuperará a tiempo para la Copa del Mundo", señaló una fuente cercana al caso.

Los Leones del Atlas debutan en el Grupo C ante Brasil el sábado en el MetLife Stadium, en East Rutherford, enfrente a Nueva York, y después jugarán contra Escocia y Haití.

Según esta fuente, "hay que esperar 48 horas para conocer los detalles de la lesión antes de tomar una decisión". Calificó de "especulaciones" las informaciones que apuntan a una ausencia de tres a cuatro semanas, e incluso a una baja para todo el torneo.

La lesión de Ezzalzouli supone el segundo contratiempo para Marruecos tras la sufrida en un hombro por el defensa del Manchester United Noussair Mazraoui, también en el empate 1-1 con Noruega.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, declaró después de ese partido que esperaba que las lesiones de sus dos jugadores no fueran "graves".

La posible baja de Mazraoui complica la tarea del seleccionador, ya que su sustituto, el lateral izquierdo del PSV Eindhoven Anas Salah-Eddine, se ha perdido los últimos entrenamientos también a causa de una lesión.

Youssef Belammari sigue siendo el único lateral izquierdo para enfrentar a Brasil si Mazraoui y Salah-Eddine siguen de baja.

Por otra parte, el defensa Nayef Aguerd, del Marsella, continúa su convalecencia tras una operación para tratar una pubalgia, que le impidió disputar el tramo final de la temporada de la liga francesa.