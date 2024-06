Excavaron el patio trasero de su casa y hallaron el vino más antiguo del mundo: el “raro” ingrediente secreto

Escuchar

Hace cinco años, una familia residente en Carmona, España, hizo un descubrimiento sorprendente en el patio trasero de su casa: había una tumba de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Este hallazgo, que ha sido objeto de estudio por los arqueólogos y antropólogos desde entonces, acaba de revelar uno de los secretos más intrigantes de la antigua Roma y es que allí descansaba el vino más antiguo del mundo en forma líquida.

El vino blanco, almacenado en una urna funeraria en la tumba descubierta accidentalmente durante remodelaciones habitacionales en 2019, dejó perplejos a los investigadores y entusiastas de la historia. A pesar de los siglos transcurridos, esta bebida alcohólica conserva características notables que lo asemejan a ciertos vinos españoles modernos, lo que lo convierte en un hallazgo sin precedentes.

Así es la tumba en la que estaba el vino más antiguo encontrado hasta el momento Journal of Archaeological Science

Según un reciente estudio publicado por Journal of Archaeological Science, la tumba romana contenía ocho cavidades, de las cuales seis albergaban urnas funerarias. Sin embargo, fue en el “nicho 8″ donde los investigadores hicieron este descubrimiento tan asombroso. Aquí encontraron una urna que guardaba un anillo de oro, pero también una cantidad inesperada de este líquido rojizo mezclado con restos óseos cremados.

Por lo tanto, el ingrediente poco peculiar son los restos humanos incinerados. El autor principal del estudio, José Rafael Ruiz Arrebola, compartió su emoción. “Nuestra primera impresión al abrir la urna fue de sorpresa. No esperábamos que contuviera líquido y mucho menos la cantidad encontrada que fueron unos 4,5 litros. Esta fue la primera vez que se descubrió algo como eso. Hasta el momento, todas las urnas funerarias encontradas contenían únicamente restos óseos cremados y diversos objetos relacionados con ofrendas funerarias”, contó a All Thats Interesting en un correo electrónico.

El hallazgo sorprendió en el mundo de la arqueología Journal of Archaeological Science

Este líquido resultó ser vino en descomposición, un fenómeno natural dado el paso de dos milenios. Aunque su color había cambiado con el tiempo, los expertos pudieron identificar sus componentes químicos característicos del vino blanco, incluyendo una alta concentración de potasio y sodio que le otorgaban un sabor particularmente salado.

Para qué se usaba el vino en la antigua Roma

El descubrimiento es significativo no solo por la antigüedad del vino, sino también por el contexto histórico que proporciona. En la antigua Roma, el vino era una parte integral de los rituales funerarios, aunque no se tenía registro de que se utilizara para llenar urnas funerarias. Según la publicación de Journal of Archaeological Science, este hallazgo desafía las concepciones previas sobre las prácticas funerarias romanas y abre nuevas líneas de investigación sobre el uso del vino en contextos ceremoniales.

El vino más antiguo del mundo se encontraba dentro de esta tumba Journal of Archaeological Science

Ruiz Arrebola tenía reservas para catar el vino, señala All Thats Interesting. “Mi colega Daniel Cosano, coautor del trabajo, se aventuró a probarlo esta misma mañana. El sabor es salado, lo que no sorprende dada su composición química, concretamente su alta concentración de potasio y sodio”, expresó al medio.

