Exdirector de la CIA busca orden judicial para preservar registros de investigaciones

WASHINGTON (AP) — El exdirector de la CIA John Brennan demandó a la administración Trump el miércoles, solicitando una orden judicial que obligue a los funcionarios a preservar los registros de las investigaciones que considera vengativas.

Brennan sostuvo en la demanda que esos registros serían esenciales para preparar su defensa por motivos de procesamiento vindicativo en caso de que, en el futuro, la administración republicana presente una acusación formal en su contra.

“Para considerar plenamente esas mociones, el juez revisor tendría que examinar minuciosamente las motivaciones de los funcionarios del Departamento de Justicia que ordenaron, supervisaron o llevaron a cabo esas acciones, para determinar si violaron los derechos del director Brennan y, en particular, si estuvieron motivadas por el deseo de procesarlo de manera vindicativa como un acto de represalia”, escribieron los abogados de Brennan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington.

Los demandados son el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de las fuerzas del orden de su administración, entre ellos el secretario de Justicia interino Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y los fiscales en Florida que han estado supervisando investigaciones relacionadas con Brennan y otros exfuncionarios del gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.