México escala entre las selecciones favoritas para llegar a semifinales del Mundial, según un modelo matemático

Un avanzado modelo matemático proyecta las posibilidades reales de los seleccionados en el Mundial 2026 de cara al título. En ese marco, luego de la clasificación a los octavos de final, la selección de México aparece como una de las nuevas favoritas.

Qué posibilidades tiene México de llegar a semifinales en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta con un 14,7% de probabilidades de llegar a semifinales en la actual Copa del Mundo, según la herramienta matemática. En tanto, tiene un 3,4% de chances de conseguir el título.

Jugadores de México en plena celebración, tras la victoria 2-0 contra Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026 Ricardo Mazalan - AP

De cara a las semis, por delante aparecen Argentina (45%), Francia (38%) y España (37%), entre otros. En el listado de candidatos al título, México ocupa el noveno puesto tras la eliminación de Países Bajos.

Los porcentajes de cara al título son:

Argentina lidera este estudio con una probabilidad de campeonato del 15,8% . España, por su parte, figura como el segundo favorito con un 14,9%.

con una probabilidad de campeonato del . España, por su parte, figura como el segundo favorito con un 14,9%. Francia ocupa el tercer lugar con un 11,6% de posibilidades. Inglaterra le sigue de cerca con un 11,5%.

de posibilidades. Inglaterra le sigue de cerca con un 11,5%. También aparece Colombia, que registra un 7,7% de opciones para ganar el certamen. Brasil, por otro lado, mantiene un 6,7% de probabilidad.

que registra un 7,7% de opciones para ganar el certamen. Brasil, por otro lado, mantiene un 6,7% de probabilidad. Portugal alcanza un 5,8% de chances y Bélgica un 4,3%.

No obstante, en cuanto a las probabilidades de llegar a la final, el Tri llega a un 7,1%. Al tiempo, sus chances para conseguir un cupo hacia cuartos son de 27,5%.

Cómo es la metodología de análisis del modelo matemático en el Mundial 2026

El Instituto de Cálculo, junto a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, desarrollaron la herramienta para estudiar los posibles resultados del Mundial 2026. Los expertos definieron valores específicos para la fuerza de ataque y defensa de cada equipo.

La base de datos integra más de 6000 partidos disputados desde el Mundial de Rusia 2018. Según el instrumento, este volumen de información permite equilibrar el potencial ofensivo y defensivo de 164 selecciones distintas.

La tabla de posibles campeones en el Mundial 2026

El sistema otorga mayor relevancia a los resultados recientes para medir el presente de cada equipo. Además, contempla el factor de localía para los tres países organizadores del evento. Asimismo, el modelo realiza un millón de simulaciones completas del torneo para minimizar errores.

Camino de México en la fase eliminatoria y posibles rivales hacia la final

México ya está clasificado a los octavos de final y enfrentará a Inglaterra. Este partido será este miércoles 1° de julio en el Atlanta Stadium de EE.UU.

De acuerdo con el calendario oficial, tras vencer a Ecuador, el Tri jugará contra el ganador del partido de este miércoles el próximo domingo 5 de julio. El comienzo del cotejo está programado para las 18 hs (hora local de Ciudad de México) en el Estadio Azteca.

México le ganó 2 a 0 a Ecuador y avanzó a octavos de final

En caso de superar los octavos, los dirigidos por Aguirre podrían cruzarse con Brasil o Noruega en cuartos de final. Una hipotética semifinal presentaría a Argentina o Colombia como posibles rivales, mientras que una final podría ofrecer oponentes como Francia, España o Estados Unidos.