Cuándo juega México su partido de octavos de final: posibles cruces y cuadro del Mundial 2026

La selección de México venció 2-0 a Ecuador y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre esperan conocer a su rival para preparar su siguiente cruce de eliminación directa, que será el domingo 5 de julio.

A qué hora de EE.UU. juega México por los octavos de final del Mundial 2026

Luego de superar al conjunto ecuatoriano por los dieciseisavos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Tri jugará los octavos de final este domingo. El encuentro, que todavía no tiene rival definido, se disputará nuevamente en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Julián Quiñones, autor de uno de los goles de México ante Ecuador Ricardo Mazalan - AP

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el duelo está programado para comenzar a las 18 hs (hora local de Ciudad de México). En ese sentido, en Estados Unidos comenzará a las 17 hs PT/ 18 hs MT/ 19 hs CT/ 20 hs ET.

El cruce se podrá ver en español a través de la transmisión de Telemundo. Por su parte, también está la opción de verlo en inglés por la señal de FOX.

Posibles cruces de México en octavos de final del Mundial 2026

Luego de superar al combinado sudamericano, el equipo de Aguirre está pendiente de un encuentro que se juega este miércoles. Su rival en octavos de final saldrá del ganador entre Inglaterra y RD Congo.

El compromiso está programado para las 9 hs PT/ 10 hs MT/ 11 hs CT/ 12 hs ET. Tiene sede en el Atlanta Stadium, bajo un operativo de seguridad confirmado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Inglaterra o RD Congo, el rival de México en octavos de final ANGELA WEISS - AFP

En este caso, también se puede ver en inglés por FOX o en español por la transmisión de Telemundo. Los otros partidos de hoy son Bélgica ante Senegal y Estados Unidos contra Bosnia.

Camino a la final: a qué equipos podría enfrentar México si pasa los octavos

En caso de que el conjunto mexicano consiga nuevamente un resultado positivo y logre avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo, puede cruzarse con una de las grandes potencias. En dicha instancia, según cómo está dispuesta la llave, enfrentaría al ganador de Brasil vs. Noruega.

Belinda festejó el triunfo de México sobre Ecuador

Luego, en una hipotética semifinal, podría cruzarse con Argentina. Otro seleccionado fuerte que aparece como posibilidad para esta instancia es Colombia.

En caso de que los de Aguirre consigan llegar a la final, del otro lado del cuadro los esperan varios candidatos. Si bien todavía falta que se disputen varias llaves, entre sus rivales pueden estar Francia, España o Estados Unidos.

40 años después: México alcanzó el quinto partido en un Mundial

Luego de 40 años sin poder hacerlo, México logrará jugar cinco partidos en una Copa del Mundo. Desde el Mundial 1986, donde llegó a cuartos, no pudo superar los octavos de final.

Debido a que la actual edición es la primera en la historia en disputarse con 48 selecciones y contar con una etapa de dieciseisavos de final, la selección mexicana llegó al quinto partido, pero todavía no a cuartos de final. En esta ocasión, dicha instancia sería el sexto compromiso.