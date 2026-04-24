Exhiben en Washington peluches que simbolizan a niños ucranianos cautivos

En el corazón de la capital estadounidense, una valla apareció adornada con 20.000 osos de peluche para representar a los niños ucranianos que, según Kiev, han sido secuestrados por Rusia durante la guerra.

El jueves, un grupo de activistas reunió a legisladores estadounidenses junto a la sombría exposición situada a un paso del Capitolio. "Háganlos volver a casa", dijeron.

"Cuando ves la magnitud... entonces empiezas a comprender lo aterrador que es esto, y que todo este tiempo, mientras esperamos algún tipo de negociaciones, hay vidas de niños en juego", dijo Mariia Hlyten, una activista ucraniana de 24 años.

Los congresistas Richard Blumenthal, Jamie Raskin y Michael McCaul se turnaron para hablar sobre la difícil situación de los niños desaparecidos de Ucrania en el evento del jueves.

Vladimir Putin "intenta destruir al pueblo; ese es el propósito de secuestrar niños, cambiarles el nombre, reeducarlos", denunció Blumenthal, un senador demócrata.

El demócrata Jamie Raskin calificó las acciones de Putin como "una flagrante violación" de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las leyes de la guerra.

"Es un crimen de guerra y, si se hace intencionalmente... forma parte de las pruebas de genocidio", dijo Raskin.

Moscú niega las acusaciones.

En febrero, el presidente Volodimir Zelenski afirmó que 2000 niños ucranianos habían sido devueltos desde Rusia y los territorios ocupados por ese país, pero que miles más seguían "cautivos".

En marzo, Estados Unidos anunció la creación de un fondo de 25 millones de dólares para ayudar al regreso de niños ucranianos, una causa sobre la que la primera dama Melania Trump también se ha pronunciado.

En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin y su comisionada para los derechos de la infancia "por el crimen de guerra de deportación ilegal" de niños.

Kiev afirma que Rusia los ha adoctrinado, obligando a muchos a adoptar la ciudadanía rusa, acusaciones respaldadas por testimonios de ucranianos que lograron salir de la ocupación rusa.