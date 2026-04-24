Arrestan a soldado de EE.UU. que participó en la captura de Maduro: lo acusan de apostar con datos secretos y ganar US$400.000

El sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, soldado en servicio activo con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, fue arrestado y acusado penalmente este jueves. Según el acta formal revelada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Van Dyke abrió una cuenta en la plataforma de predicciones Polymarket a fines de diciembre y apostó US$32.000 a que Nicolás Maduro estaría fuera del poder antes del 31 de enero. Se estima que habría obtenido ganancias superiores a US$400.000. Los fiscales alegan que participó en la planificación y ejecución de la Absolute Resolve (el operativo encubierto que detuvo a Maduro en Caracas en la madrugada del 3 de enero) y que tenía acceso a información clasificada antes de lanzar las apuestas.

Trece apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, la última horas antes del operativo nocturno

Van Dyke realizó 13 transacciones en ese período. La última ocurrió horas antes de que las fuerzas estadounidenses ingresaran al palacio presidencial en Caracas bajo fuego intenso, donde se encontraba Maduro.

Documentos judiciales citados por CNN describen una fotografía tomada al amanecer, aparentemente desde la cubierta de un buque en alta mar, en la que Van Dyke aparece con uniforme militar y fusil junto a otros tres soldados igualmente uniformados, tomada poco después de concluido el operativo.

Tras cobrar las ganancias, el soldado transfirió el dinero a una billetera de criptomonedas radicada en el exterior y luego lo depositó en una cuenta de corretaje en línea. Los fiscales califican esa secuencia como un intento deliberado de ocultar el origen de los fondos.

Van Dyke enfrenta cargos penales: robo y uso indebido de información confidencial del gobierno, hurto y fraude. La Comisión de Comercio en Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó además una demanda civil paralela en la que reclama restitución, devolución de ganancias ilícitas y sanciones económicas.

Los fiscales alegan que participó en la planificación y ejecución de la Absolute Resolve, el operativo encubierto que detuvo a Maduro en Caracas en la madrugada del 3 de enero Star Max/GC Images

Al momento de publicarse esta nota, no figuraba ningún abogado defensor en el expediente. Su primera comparecencia judicial tendrá lugar en Carolina del Norte.

“Quienes reciben el encargo de custodiar los secretos de la nación tienen el deber de protegerlos y no de usar esa información para obtener ganancias financieras personales”, declaró Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, según informó CNN.

Polymarket cooperó con la investigación antes de que se formalizaran los cargos

La plataforma publicó en X que identificó al usuario y derivó el caso al Departamento de Justicia. Las apuestas de Van Dyke se realizaron en el sitio internacional de la plataforma, que opera fuera del alcance de las regulaciones estadounidenses, lo que le permite ofrecer mercados vinculados a conflictos bélicos, algo prohibido bajo la ley federal.

La administración Trump autorizó a Polymarket el año pasado a operar para clientes estadounidenses, pero ese sitio local aún no está completamente en funcionamiento. Expertos citados señalan que los usuarios en Estados Unidos pueden acceder al sitio internacional mediante una red privada virtual (VPN).

Tras cobrar las ganancias, el soldado transfirió el dinero a una billetera de criptomonedas radicada en el exterior

En marzo, la plataforma actualizó sus normas internas para prohibir las operaciones basadas en información confidencial y las realizadas por personas con autoridad para influir en el resultado de un evento.

El presidente Donald Trump, consultado este jueves, dijo desconocer los detalles del caso. “El mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en cierta medida en un casino”, agregó Trump al ser consultado sobre las apuestas vinculadas a la guerra con Irán.

La comparecencia inicial de Van Dyke ante un tribunal de Carolina del Norte marcará el comienzo formal de un proceso judicial que ya instaló en el Congreso una discusión pendiente sobre los límites de los mercados de predicciones en Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.