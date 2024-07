Exigen el retiro de dos toneladas de arroz por posible contaminación animal: los estados afectados van de costa a costa

Escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció la retirada de 4.600 cajas de un arroz que se comercializa bajo el nombre Lundberg Family Farms y lo produce Wehah Farms. Se trata de la versión “gourmet Sustainable Wild Blend”.

Cada una de estas cuenta con seis bolsas de arroz de 0,45 kilos cada una, lo que da un total de 27.600 bolsas y más de dos toneladas. También, la FDA comunicó su reclasificación como Clase II, que significa que el producto tiene grandes probabilidades de generar reacciones adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

Esto se dio por decisión de los reguladores federales, quienes mostraron su preocupación por la posible presencia de un material extraño en estos productos. “Puede contener objetos extraños que parecen ser de origen roedor”, aseguraron en una publicación oficial.

Para evitar confusiones, la compañía involucrada aclaró que este retiro comenzó en mayo y que este anuncio no se trata de una nueva quita en el mercado. De hecho, señaló que los productos afectados ya no se encuentran en los estantes de los locales y que, por suerte, no se reportaron enfermedades en ninguna de las personas que los consumieron.

Detalles del retiro en siete estados de EE.UU.

Según informaron las fuentes oficiales, este producto de Lundberg Family Farms se distribuyó en siete estados: Washington, Florida, California, Aziones, Oregon y News Hampshire. De todas maneras, vale remarcar que estos retiros son bastante habituales y ocurren cuando se sospecha que puede haber de fragmentos de ratón o rata que contaminaron el producto al momento de fabricarse o producirse.

Es importante que los consumidores que adquirieron el arroz en los últimos meses pueden verifique si sus compras están incluidas en el retiro utilizando las siguientes identificaciones: número UPC 73416-00430, código de lote 231004 y fecha de caducidad 4 de octubre de 2024. En casos como este, la rápida acción de los reguladores y la empresa afectada puede prevenir problemas de salud más graves.

Los nuevos lotes de las variedades de arroz silvestre que no se vieron afectados por el retiro ya están disponibles en varios establecimientos, incluidos Walmart y Safeway.

