Exmarine de EE.UU. detenido en Rusia fue liberado
Un exmarine de EE.UU. que se encontraba detenido en Rusia fue liberado por razones humanitarias, informó este martes el Departamento de Estado; al descartar que se haya hecho
Un exmarine de EE.UU. que se encontraba detenido en Rusia fue liberado por razones humanitarias, informó este martes el Departamento de Estado, al descartar que se haya hecho alguna concesión para lograr su salida.
"La liberación de (Robert) Gilman no forma parte de ningún intercambio ni se hizo ninguna concesión", declaró en un correo electrónico un portavoz del Departamento de Estado.
Gilman había sido condenado en 2022 por un tribunal del suroeste de Rusia a cuatro años y medio de prisión por "violencia" contra un policía; luego su pena se amplió a 10 años por violencia contra el personal de prisiones.
Su hermana, Lexie Hudson, se refirió a un agravamiento de su salud, en un mensaje reciente en el cual pidió su liberación.
El Departamento de Estado aseguró que seguirá trabajando para conseguir la libertad "de todos los estadounidenses injustamente detenidos en Rusia", incluyendo a Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado que fue sentenciado a casi nueve años de cárcel en 2024 por "trabajo mercenario" en Ucrania, una acusación que él niega.