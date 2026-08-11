Temporada de huracanes: las tormentas que avanzan desde el Atlántico y podrían llegar a EE.UU. en los próximos días

La temporada de huracanes tendrá varios sistemas bajo vigilancia en el océano Atlántico durante los próximos días. El más relevante será un área de baja presión que se desplazará hacia el oeste desde las cercanías de las islas de Cabo Verde y que podría organizarse hasta convertirse en una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana.

Temporada de huracanes: el sistema en el océano Atlántico que observan los expertos

El panorama presentado este martes por el Centro Nacional de Huracanes ( NHC , por sus siglas en inglés) muestra tres zonas de interés en la cuenca atlántica.

( , por sus siglas en inglés) muestra en la cuenca atlántica. Una perturbación con posibilidades crecientes de organización en el Atlántico tropical central, una onda tropical al este de las Antillas Menores que encontrará condiciones desfavorables y un sistema subtropical próximo a las Bermudas que tendrá una ventana muy limitada para desarrollarse.

Satélite De La NOAA Hoy

El principal foco de atención está ubicado en el Atlántico tropical central, donde una zona de baja presión se encuentra aproximadamente a 500 millas (805 kilómetros) al suroeste de las islas de Cabo Verde.

La actividad de lluvias y tormentas eléctricas asociada será todavía limitada durante este martes, pero las condiciones ambientales cambiarán en las próximas jornadas.

Según el NHC, el entorno se volverá progresivamente más favorable para que la perturbación pueda organizarse durante los próximos dos días. El organismo pronostica que una depresión tropical probablemente se formará durante la segunda mitad de esta semana, mientras el sistema se mueva hacia el oeste y luego hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

La diferencia entre las probabilidades de corto y mediano plazo será importante. Durante las próximas 48 horas, la posibilidad de formación será baja, del 30%. Sin embargo, al ampliar el período de vigilancia hasta los próximos siete días, la probabilidad asciende al 70%.

La evolución dependerá de cómo responda la circulación a las condiciones atmosféricas que encontrará durante su desplazamiento. El pronóstico no indica todavía que el sistema vaya a alcanzar directamente territorio estadounidense, pero su trayectoria hacia el oeste-noroeste hará que su evolución resulte relevante para el seguimiento de los próximos días.

Una onda tropical avanzará hacia las Antillas Menores

El segundo disturbio se ubica aproximadamente a 600 millas (966 kilómetros) al este de las Antillas Menores. Se trata de una onda tropical acompañada por lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas que avanza hacia el oeste.

Una baja presión ubicada a unas 500 millas al suroeste de Cabo Verde concentra la mayor atención de los meteorólogos para los próximos días NHC

En este caso, las perspectivas son diferentes. El NHC anticipa que el sistema encontrará una extensa zona de aire seco cuando se aproxime a las Antillas Menores, una condición que limitará considerablemente sus posibilidades de organización.

La probabilidad de formación es cercana al 0% tanto durante las próximas 48 horas como en el período de siete días. Eso significa que el NHC no espera que esta perturbación se convierta en una depresión tropical durante el período analizado.

Océano Atlántico: un tercer sistema se moverá cerca de las Bermudas

El tercer sector bajo vigilancia está asociado con una vaguada de baja presión situada varios cientos de millas al noreste de Bermuda. Allí se producirán lluvias y tormentas eléctricas y existirá alguna posibilidad de desarrollo durante el próximo día.

Qué Es El Niño

A diferencia del sistema que se encontrará al suroeste de Cabo Verde, esta perturbación tendrá una ventana de tiempo mucho más reducida para organizarse. El NHC señala que el sistema se desplazará hacia el este a una velocidad cercana a 20 millas por hora (32 km/h) sobre el Atlántico subtropical central.

Las condiciones cambiarán posteriormente. El pronóstico indica que la perturbación llegará a aguas más frías hacia el final de esta semana, lo que pondrá fin a sus posibilidades de formación para el jueves.