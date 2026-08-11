La explicación del Servicio Geológico de EE.UU. por el terremoto en Colombia y las fallas que atraviesan la región

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó el origen del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en el oeste de Colombia dentro de la placa de Nazca. El evento tuvo una profundidad estimada de 110,3 kilómetros, por lo que fue considerado un sismo de profundidad intermedia.

La placa de Nazca y el origen del terremoto en Colombia

El epicentro se localizó a unos 5,9 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó. La profundidad explica parte del alcance territorial de las ondas sísmicas, que fueron percibidas en distintos puntos del centro y suroeste colombiano.

Terremoto en Colombia

El episodio identificado corresponde principalmente a una “falla de rumbo”. Las soluciones del mecanismo focal plantean dos posibilidades: una ruptura sobre una falla oblicua, con componentes inversos y de desplazamiento lateral izquierdo, o sobre una estructura lateral derecha con una inclinación menor, según indicó la agencia estadounidense.

La explicación geológica se relaciona con la subducción de la placa de Nazca. Esta avanza hacia el este y se introduce por debajo de la placa sudamericana frente a la costa colombiana, con una velocidad aproximada de 65 milímetros por año.

El terremoto no se produjo directamente en el contacto entre ambos bloques; según el análisis técnico, la ruptura tuvo lugar dentro de la propia placa de Nazca después de que esta se hundiera bajo el continente. Este tipo de movimientos puede producirse por las fuerzas que soporta la losa oceánica mientras desciende hacia el manto terrestre.

Por otro lado, el especialista Eduardo Malagnino explicó que el movimiento de una placa puede quedar temporalmente trabado por la fricción. Cuando esa resistencia se supera, la energía acumulada se libera desde un punto denominado foco y la ruptura se propaga por una superficie de fallamiento.

“Ese es el hipocentro. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera, obviamente, todo el sistema de sismicidad que vas a tener. La profundidad donde empieza la ruptura es el foco y es el hipocentro, y la proyección en la superficie del terreno es el epicentro”, explicó el especialista a LN+.

Las fallas que atraviesan Colombia y el Caribe

De acuerdo con el USGS, el área donde se produjo el terremoto forma parte de una zona tectónica en la que interactúan las placas de Nazca, Sudamericana, Caribe y Cocos. Una de las estructuras principales es la región de subducción ubicada frente a Colombia, donde el bloque de Nazca continúa en descenso bajo la Sudamericana.

Al noroeste del país latino se encuentra la zona de Fractura de Panamá, un límite de transformación entre las placas de Cocos y Nazca. En esa estructura predominan desplazamientos laterales.

Los informes técnicos del Servicio Geológico de EE.UU. explican que el evento se originó por una falla de rumbo dentro de la placa de Nazca USGS

Hacia el este y noreste aparece el sistema Boconó-San Sebastián-El Pilar, asociado con el límite entre los bloques del Caribe y Sudamérica y con una amplia zona de deformación que alcanza el territorio colombiano.

Más al norte, la actividad tectónica también está vinculada con estructuras como Swan Island y Oriente, además de los sistemas Septentrional y Enriquillo-Plantain Garden en La Española.

Este entramado permite entender por qué Colombia y el Caribe presentan distintos tipos de terremotos según la ubicación, la profundidad y el movimiento de las placas involucradas.

Las ciudades de Colombia donde se registraron las mayores intensidades del terremoto

El sistema de monitoreo del USGS emitió una alerta naranja después del terremoto. Esta clasificación contempla una probabilidad elevada de daños y víctimas en sectores donde existen construcciones vulnerables.

El USGS emitió una alerta naranja que indica una alta probabilidad de daños materiales y víctimas mortales en estructuras vulnerables de la región USGS

El organismo estimó que alrededor de 10,5 millones de personas estuvieron expuestas a movimientos clasificados entre fuertes y muy fuertes. La intensidad VII (muy fuerte) de la Escala de Mercalli Modificada fue asignada a:

Pereira

Armenia

Cartago

Zarzal

La Tebaida

Condoto

La Victoria

Nóvita

En este nivel pueden producirse daños importantes en edificios con deficiencias constructivas. Por su parte, Cali y Buenaventura quedaron dentro de la categoría VI, correspondiente a una sacudida fuerte que puede provocar, entre otros efectos, caída de objetos y daños menores.

El movimiento también fue percibido en Bogotá, donde se produjeron evacuaciones preventivas en edificios y conjuntos residenciales luego de la activación de alarmas.

Algunas ciudades alcanzaron el nivel de alerta "muy fuerte", que implica la probabilidad de daños considerables en estructuras de construcción pobre o mal diseñadas USGS

Diferencias entre el terremoto de Colombia y los sismos de Venezuela

Los movimientos registrados en Venezuela y el terremoto colombiano comparten la participación de la placa Sudamericana, pero responden a configuraciones tectónicas diferentes. En el caso venezolano, la interacción principal se produce entre el bloque del Caribe y el sudamericano.

El contexto geológico sobre la compleja actividad tectónica en la región USGS

En ese sector, el movimiento es predominantemente lateral y está asociado con grandes fallas de transformación.

“La falla que generó esos dos sismos en Venezuela, de 7.2 y el 7.5, es una que se da en un desplazamiento lateral de un bloque con respecto al otro. Es como si vos partieras una baldosa y la movieras lateralmente con respecto a la otra”, explicó Malagnino.

En Colombia, en cambio, la placa de Nazca se introduce bajo la Sudamericana desde el Pacífico. El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió dentro de ese bloque ya hundido y a una profundidad intermedia.