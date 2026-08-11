Eclipse de Sol total de agosto 2026: ¿se puede ver en Estados Unidos?

El próximo 12 de agosto ocurre el eclipse de Sol total en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal. Sin embargo, en Estados Unidos se va a observar como un fenómeno parcial, según confirmó la NASA.

Qué estados y ciudades de EE.UU. verán el eclipse parcial

La NASA ubica la zona de visibilidad parcial en Alaska, Maine, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia, Vermont, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Iowa, ambas Dakotas, Montana, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Delaware y el Distrito de Columbia.

Eclipse Solar Total - Trailer de la NASA

En Alaska se registrará la mayor cobertura del país. Fairbanks llegará al 37% cerca de las 8.27 hs de la mañana, Anchorage al 28% y Juneau al 17%, según consignó la NASA.

En el noreste continental, Bangor y Portland, en Maine, rondarán el 19-24%. Boston alcanzará entre 16% y 27% según el servicio de cálculo, Nueva York cerca del 9%, Filadelfia alrededor del 7% y Washington D.C. apenas 4%.

Cobertura y horarios en Nueva York y Nueva Jersey

En Nueva York, Albany tendrá la mayor cobertura con un 13% del disco solar cubierto para las 13.50 hs (hora del este).

para las 13.50 hs (hora del este). La Gran Manzana, por su parte, alcanzará el 9,5% , con el máximo cerca de las 13.54 hs . Rochester llegará a 9,3% y Buffalo a 7,5%, ambos con picos alrededor de las 13.42-13.43 hs.

. Rochester llegará a 9,3% y Buffalo a 7,5%, ambos con picos alrededor de las 13.42-13.43 hs. En Nueva Jersey, Newark tendrá una magnitud similar a la de la ciudad de Nueva York, con un 9,3% de cobertura hacia las 13.53 hs. Trenton, más al sur, llegará a un 7,8%, también cerca de las 13.53 hs.

Qué protección ocular hace falta para observar el eclipse parcial

Como en Estados Unidos no habrá totalidad, nunca será seguro mirar el Sol sin protección específica durante ninguna fase del evento, advierte la NASA. Los anteojos comunes de sol, sin importar cuán oscuros sean, no bloquean la radiación suficiente.

Solo los anteojos o visores solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2 son seguros para ver el eclipse solar iStock

Solo son seguros los anteojos o visores solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2, que reducen la luz visible a menos del 0,003%.

La American Astronomical Society recomienda comprarlos a fabricantes verificados, ya que existen productos etiquetados como certificados sin cumplir realmente el estándar.

Como método alternativo sin filtros, puede usarse un proyector estenopeico, que muestra la imagen del Sol de forma indirecta sobre una superficie.

Cuándo será el próximo eclipse solar total visible desde Estados Unidos

Quienes esperan repetir la experiencia del eclipse total de abril de 2024, que cruzó 15 estados, deberán esperar. El próximo eclipse total visible desde territorio estadounidense ocurrirá el 30 de marzo de 2033, pero solo será observable desde Alaska.

Para que la totalidad regrese a los 48 estados contiguos habrá que esperar hasta el 22 de agosto de 2044, cuando la franja de sombra completa cruzará solo el noreste de Montana, el oeste de Dakota del Norte y el noroeste de Dakota del Sur al atardecer.

Recién en 2045 un eclipse total volverá a atravesar el país de costa a costa, desde California hasta Florida.

La NASA transmitirá en vivo el eclipse del 12 de agosto a partir de las 13.15 hs (hora del este), con imágenes desde la franja de totalidad en Europa y desde los puntos de observación parcial en Estados Unidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.