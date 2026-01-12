Expiloto de F1 brasileño Antonio Pizzonia fue arrestado en EEUU

El brasileño Antonio Pizzonia, piloto de Fórmula 1 entre 2003 y 2005, fue detenido el pasado fin de semana en el estado de Texas (Estados Unidos) por cargos de asalto, informó este lunes la policía local.

El arresto ocurrió la tarde del sábado en el condado de Montgomery, situado al norte del área metropolitana de la ciudad de Houston.

Pizzonia, de 45 años, fue detenido con "cargos de asalto y fue puesto en libertad el domingo tras el pago de una fianza de US$750", reportó a la AFP el departamento de policía del condado de Montgomery.

La policía reservó los detalles del incidente por el momento. De acuerdo con el medio TMZ, el arresto se produjo cuando el brasileño asistía a una carrera de karts de su hijo en el circuito Speedsportz Racing Park de New Caney (Texas).

Pizzonia debutó en la Fórmula 1 en 2003 con la escudería Jaguar pero fue reemplazado durante la temporada.

En 2004 y 2005 se reincorporó a la competición al volante de un Williams como sustituto de Ralf Schumacher y Nick Heidfeld.

Tras su trayectoria en Fórmula 1, donde corrió un total de 20 Grandes Premios y sumó ocho puntos, Pizzonia también participó en otras competencias de monoplazas como la Auto GP Series y la Superleague Formula.