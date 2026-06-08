Temblor en Cuba, hoy: actualizaciones en vivo del fuerte sismo al sur de Florida

Un sismo de magnitud 6,1 fue registrado este lunes 8 de junio cerca del occidente de Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El epicentro se ubicó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, una zona situada al sur/suroeste de Florida. También se sintió en México.

Las ciudades de Cuba que registraron mayores sacudidas

El movimiento ocurrió a las 14 (hora del Este) en Cuba y en el este de Florida. Según la ficha de USGS, el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Se registra temblor en Cuba este 8 de junio

Los informes técnicos de USGS indicaron que varias localidades cubanas experimentaron una intensidad catalogada como nivel IV en la Escala de Mercalli Modificada, correspondiente a una sacudida ligera. Entre las ciudades incluidas en ese rango aparecen:

Mantua

Pinar del Río

Consolación del Sur

San Juan y Martínez

Bahía Honda

Sandino

Los Palacios

Guane

San Luis y Santa Lucía

Cómo impactó el temblor en Florida

El temblor fue percibido por residentes de ciudades como Miami y Tampa, donde algunas personas reportaron vibraciones en edificios y viviendas. Como medida preventiva, según lo retomado por Telemundo, se realizaron desalojos temporales en determinados inmuebles mientras se verificaban las condiciones de seguridad de las estructuras.

El USGS confirmó el temblor en Cuba

Hasta el momento, no se informó sobre daños de consideración ni personas heridas vinculadas al movimiento sísmico en territorio estadounidense.

Posibilidad de tsunamis en Cuba

A las 14.32 (hora local en Cuba), el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que en gran parte de Florida se han sentido temblores tras el terremoto.

Update: Shaking has been felt across much of Florida in the aftermath of the 6.1 magnitude quake just west of Cuba.



*NO* tsunami threat is expected from the earthquake. https://t.co/v8qFN0vbs8 pic.twitter.com/qJBSOGE5PR — NWS Miami (@NWSMiami) June 8, 2026

Sin embargo, por el momento no hay amenazas de tsunami en la isla caribeña. “No hay motivo de alarma”, aseveró un tuit de NWS en Miami.

Posibles deslizamientos de tierra y otras consecuencias del sismo en Cuba

De acuerdo con el USGS, se prevén pocos o ningún deslizamiento de tierra. Sin embargo, es posible que se hayan producido algunos en zonas muy susceptibles.

El USGS asvierte que aun pueden producirse fallas en el terreno incluso cuando los niveles de alerta indiquen poco o ningún peligro Captura de pantalla/USGS

Asimismo, el número de personas que viven cerca de zonas que podrían haber sufrido deslizamientos de tierra durante este terremoto es bajo, pero aún es posible que se produzcan daños o víctimas mortales por deslizamientos en áreas vulnerables.