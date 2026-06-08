Temblor en Cuba, hoy: actualizaciones en vivo del fuerte sismo al sur de Florida
El movimiento ocurrió este lunes 8 de junio a las 14 horas del Este, con epicentro al oeste-noroeste de Mantua; también se sintió en México
Un sismo de magnitud 6,1 fue registrado este lunes 8 de junio cerca del occidente de Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El epicentro se ubicó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, una zona situada al sur/suroeste de Florida. También se sintió en México.
Las ciudades de Cuba que registraron mayores sacudidas
El movimiento ocurrió a las 14 (hora del Este) en Cuba y en el este de Florida. Según la ficha de USGS, el terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Los informes técnicos de USGS indicaron que varias localidades cubanas experimentaron una intensidad catalogada como nivel IV en la Escala de Mercalli Modificada, correspondiente a una sacudida ligera. Entre las ciudades incluidas en ese rango aparecen:
- Mantua
- Pinar del Río
- Consolación del Sur
- San Juan y Martínez
- Bahía Honda
- Sandino
- Los Palacios
- Guane
- San Luis y Santa Lucía
Cómo impactó el temblor en Florida
El temblor fue percibido por residentes de ciudades como Miami y Tampa, donde algunas personas reportaron vibraciones en edificios y viviendas. Como medida preventiva, según lo retomado por Telemundo, se realizaron desalojos temporales en determinados inmuebles mientras se verificaban las condiciones de seguridad de las estructuras.
Hasta el momento, no se informó sobre daños de consideración ni personas heridas vinculadas al movimiento sísmico en territorio estadounidense.
Posibilidad de tsunamis en Cuba
A las 14.32 (hora local en Cuba), el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que en gran parte de Florida se han sentido temblores tras el terremoto.
Update: Shaking has been felt across much of Florida in the aftermath of the 6.1 magnitude quake just west of Cuba.— NWS Miami (@NWSMiami) June 8, 2026
*NO* tsunami threat is expected from the earthquake. https://t.co/v8qFN0vbs8 pic.twitter.com/qJBSOGE5PR
Sin embargo, por el momento no hay amenazas de tsunami en la isla caribeña. “No hay motivo de alarma”, aseveró un tuit de NWS en Miami.
Posibles deslizamientos de tierra y otras consecuencias del sismo en Cuba
De acuerdo con el USGS, se prevén pocos o ningún deslizamiento de tierra. Sin embargo, es posible que se hayan producido algunos en zonas muy susceptibles.
Asimismo, el número de personas que viven cerca de zonas que podrían haber sufrido deslizamientos de tierra durante este terremoto es bajo, pero aún es posible que se produzcan daños o víctimas mortales por deslizamientos en áreas vulnerables.
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