Las condiciones básicas de Marco Rubio y Estados Unidos para abrir negociaciones con Cuba
El secretario norteamericano exige comicios libres, prensa independiente y garantías civiles para avanzar en un eventual diálogo con La Habana
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que cualquier negociación con Cuba deberá contemplar elecciones libres, libertad de prensa y libertad de expresión, en medio de una nueva etapa de tensiones entre Washington y La Habana. El funcionario expuso esas condiciones al hablar del futuro del vínculo bilateral y de una eventual transición política en la isla.
Marco Rubio exige elecciones libres y garantías democráticas para negociar con Cuba
Durante una comparecencia ante la Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, difundida por CNN, Rubio sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es que los cubanos puedan decidir libremente su futuro político y acceder a mayores libertades civiles.
“Quiero que Cuba sea libre. Quiero que el pueblo cubano tenga elecciones libres. Quiero que tenga libertad de prensa y libertad de expresión”, afirmó. Según Rubio, esos principios serían indispensables para cualquier diálogo con el gobierno cubano.
El funcionario aseguró que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de conversaciones con La Habana, pero insistió en que cualquier acercamiento deberá incluir cambios políticos concretos.
Entre las condiciones mencionadas por el funcionario figuran:
- Elecciones libres.
- Libertad de prensa.
- Libertad de expresión.
- Garantías democráticas para la población cubana.
Según explicó, una eventual negociación solo tendría sentido si abriera un camino hacia mayores libertades políticas dentro de la isla.
Las declaraciones se producen en un momento en que la administración de Donald Trump incrementa la presión sobre las autoridades cubanas y endureció algunas de las medidas adoptadas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Sanciones de EE.UU. contra Cuba: qué medidas afectan al gobierno de Díaz-Canel
De acuerdo con CNN, la Casa Blanca aplicó sanciones contra Díaz-Canel y otros integrantes de la dirigencia cubana, al tiempo que impulsó medidas destinadas a restringir fuentes de financiamiento y suministro energético para la isla.
La situación coincide con una crisis económica que afecta a Cuba desde hace varios años y que se agravó por los problemas de abastecimiento de combustible y los cortes de energía registrados en distintas provincias.
La cadena estadounidense también informó que el gobierno norteamericano mantiene contactos con distintos sectores vinculados a la comunidad cubana en Estados Unidos mientras evalúa escenarios políticos ante una eventual transición en la isla.
Cuba divide a la administración Trump: el contraste entre Rubio y la Casa Blanca
La política hacia Cuba también forma parte de las discusiones internas dentro de la administración republicana. Según CNN, Trump manifestó recientemente algunas dudas sobre la conveniencia de impulsar un cambio total de gobierno en la isla, una posición que contrasta con la postura más firme defendida por Rubio.
La cobertura señala que el secretario de Estado se convirtió en una de las voces más influyentes dentro del gobierno estadounidense en los asuntos relacionados con Cuba y América Latina.
Cuba rechaza las condiciones de Washington y exige respeto a su soberanía
Las autoridades cubanas rechazaron las acusaciones y cuestionamientos formulados desde Washington. Según reportó CNN, el canciller cubano defendió la posición de La Habana y reiteró que cualquier diálogo con Estados Unidos debe realizarse sobre la base del respeto a la soberanía nacional.
Mientras tanto, la relación entre ambos países continúa marcada por las sanciones, las diferencias políticas y las condiciones planteadas por Washington para avanzar en una eventual negociación.
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