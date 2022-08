Mostró en TikTok su primer viaje en transporte público y causó un sinfín de comentarios: “La recomiendo”

Una joven se volvió viral después de compartir su primera experiencia en un autobús de Lima, Perú. Aunque al inicio aclaró que ella no era una “pituca”, término que usan en el país para definir a las personas de clase social alta, recibió comentarios que la criticaban por ese motivo. La usuaria que se hace llamar Gata Fiera en su cuenta de TikTok, donde reúne a más de 10.000 seguidores, relató la historia paso a paso desde el momento en que fue a un cajero a retirar dinero en efectivo para pagar hasta que se subió al vehículo.

La tiktoker viajó acompañada de un amigo y, si bien al inicio dijo que le daba miedo y sufrió un poco por la forma de manejar del conductor que la obligó a sostenerse con fuerza de donde pudo, terminó por recomendar la experiencia porque ambos salieron sanos y salvos: “Es una experiencia distinta y súper chévere, la recomiendo”.

Una joven peruana documentó su primer viaje en autobús y generó todo tipo de reacciones

El video de Gata Fiera generó todo tipo de comentarios, especialmente por esta frase: “Es súper divertido, hasta hicimos amigos y todo. Se parece a un tagadá. No sé por qué no me subí antes”. Algunos usuarios se burlaron de la comparación entre un autobús y un tagadá, que es una atracción mecánica de los parques de diversiones con una plataforma giratoria, popular por las emociones fuertes en los giros bruscos. Pero también le hicieron algunas recomendaciones para que pueda contar la experiencia completa: “El carro va vacío, la emoción es en hora punta 6 pm o 7 am”; “Así no vale pues, deben subir a una combi pirata, a las 11 de la noche, ahí está la verdadera experiencia”.

“Con cuidado si nunca subiste, cuida tus cosas y que no se te acerquen mucho”, recomendó otra usuaria, mientras otros le sugirieron visitar zonas de riesgo en la ciudad, todo en tono de broma. El video generó más de 36.000 likes hasta el momento y una divertida conversación sobre los peligros de usar el transporte público en Lima: “Yo me subo a uno y me agarra alergia”, “espero que se hayan desinfectado al bajar”, comentarios con un tono irónico. Pese a que aclaró que no era millonaria ni nada parecido, los usuarios se rieron de que lamentablemente no pueda pagar con tarjeta de crédito o con Apple pay.

La joven peruana alardeó luego de volverse viral por un clip en TikTok captura de pantalla Tiktok - captura de Tiktok

Algunos días después, cuando su video ya era viral, la tiktoker publicó un clip más para alardear por el minuto de fama que le dio documentar su experiencia en autobús: “Esto se salió de control (...) ‘Amá, salí en las noticias. Story time de cómo mi primera vez en micro se volvió noticia, check”.

Mientras el primer viaje en autobús de una joven genera tema de conversación y exhibe todas las carencias en el servicio de transporte público, Perú atraviesa una crisis en la relación con los transportistas por el alza en en los combustibles, al tiempo que los usuarios reclaman un servicio de mejor calidad y la renovación de los vehículos porque algunos tienen alrededor de veinte años de antigüedad. Eso podría explicar que la mayoría de los usuarios que respondieron a la tiktoker se reían de las condiciones de los autobuses y, aunque con humor, hicieron visibles las quejas.