Expresidente de Senegal Macky Sall entra en la contienda para dirigir la ONU

El expresidente senegalés Macky Sall se sumó a la contienda para sustituir al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a partir del próximo año, informó el lunes una portavoz del organismo

Hasta ahora los únicos candidatos oficiales para el cargo eran la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Costa Rica propuso a su exvicepresidenta Rebeca Grynspan, pero no ha formalizado su nominación

"El presidente de la Asamblea General ha recibido una nueva candidatura para el proceso de selección del secretario general. Se trata de Macky Sall, el ex presidente de Senegal. Fue propuesto por la República de Burundi", afirmó la portavoz de la Asamblea General de la ONU, La Neice Collins

Sall gobernó Senegal desde 2012 hasta 2024 y presidió la Unión Africana (UA) de febrero de 2022 a febrero de 2023

Burundi, que actualmente encabeza la UA, presentó la candidatura de Sall dado que el exmandatario está acusado por las nuevas autoridades de Senegal de haber ocultado la magnitud de los problemas fiscales en un país con una situación económica preocupante

La ONU envió en noviembre una carta a los Estados miembros para que propusieran candidatos al puesto de secretario general

El próximo jefe de Naciones Unidas comenzará su mandato el 1 de enero de 2027. Cada candidato potencial debe ser presentado oficialmente por un Estado o un grupo de Estados, pero no necesariamente por su país de origen

Según una tradición de rotación geográfica no siempre respetada, esta vez el puesto correspondería a América Latina

Numerosos Estados abogan asimismo para que una mujer ocupe por primera vez este cargo

Pero es el Consejo de Seguridad el que tiene realmente en sus manos el futuro de los candidatos, en particular los cinco miembros permanentes con derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia)

El Consejo debe iniciar el proceso de selección antes de julio. Solo por recomendación suya la Asamblea puede elegir al secretario general por un mandato de cinco años, renovable una vez