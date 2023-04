Expuso el maltrato de su jefa en las redes y la situación llegó a la justicia

escuchar

“Aquí la única que grita soy yo”. Con este argumento la propietaria de un comercio en Querétaro, México, pretendía imponer su postura durante una discusión con una empleada, debido a un cambio en la frecuencia de los pagos. El tenso momento fue captado en un video y ahora el caso llegó a la justicia, para determinar posibles violaciones a la legislación laboral de ese país.

La joven trabajadora grabó y compartió en su cuenta de TikTok, @samanthazup, cómo su jefa la agredió verbalmente. Según su versión, hasta ese entonces ella recibía un pago semanal por su labor, pero su empleadora decidió unilateralmente cambiarlo a cada 15 días, lo cual generó un desacuerdo entre ambas.

Una tiktoker expone el indignante trato de su jefa

La historia fue dividida en tres clips, que en conjunto suman casi dos millones de reproducciones en la plataforma. Con el paso de los minutos, la tensión entre ambas se incrementa. En el último, la discusión sube de tono. “Respeta las jerarquías y te voy a pagar a la quincena. Llama a tu abogado. El patrón puede pagar a la semana o a la quincena (...), ponte a trabajar”, le gritó la dueña del negocio que se dedica a impresiones y copias.

Después, la joven, identificada como Samantha Zúñiga, llama a su madre para informarle de la situación, quien más tarde pasó a buscarla por el establecimiento.

Como parte de una defensa a los ataques que recibió mediante redes sociales, la comerciante aseguró que, en ese momento, la madre de la Zúñiga la amenazó de muerte. Para reforzar su versión, compartió videos de la cámara de seguridad.

Tras lo sucedido, Zúñiga renunció a su trabajo y durante varios días compartió actualizaciones con el seguimiento del caso. En una, publicó una conversación que tuvo con su exjefa por WhatsApp: “Prepárate, no te van a contratar en ningún lado. De eso me encargo yo”, le dijo la mujer. Por su parte, la exempleada aseguró ante sus seguidores: “No voy a dejar que este tipo de personas me intimiden”.

En ese intercambio, la dueña del negocio afirmó que el asunto se resolvería ante las autoridades y aseguró que conoce a los fiscales.

Abusos de larga data

Ante la expectativa que generó su caso, Zúñiga publicó más clips en los que expone más abusos laborales y situaciones complejas que tuvieron lugar durante los dos años que trabajó ahí.

La tiktoker que expuso maltrato laboral cuenta su historia

En el último video del caso, contó que durante la pandemia, tuvo Covid-19 y la dueña del local la obligó a trabajar bajo esas circunstancias. “Yo tenía fiebre y no me dio apoyo para (ver al) doctor, realmente no hizo nada”, rememoró. “Yo jamás le había contestado. Yo no le había puesto un pero, yo no llegaba tarde y no tenía hora de comida”, contó la joven.

También reveló que ya había notado algunas señales de alarma como la salida repentina de otros compañeros. “Cuando yo entré eran cinco empleados y al final era yo sola”, narró en su clip, al tiempo que explicó que se había quedado con el trabajo por necesidad económica, a pesar de no haber tenido un contrato.

LA NACION