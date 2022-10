James Corden describió en vivo lo que pasó en el restaurante de Nueva York y reconoció: “Fui grosero”

escuchar

James Corden estuvo envuelto en un nuevo escándalo esta semana. El presentador de The Late Late Show, que se hizo famoso por cantar con las celebridades en Carpool Karaoke, fue vetado de un restaurante de Nueva York bajo las acusaciones del dueño, Keith McNally, de maltratar a los mozos del lugar y de ser el peor cliente. El conductor de TV se pronunció nuevamente -esta vez en vivo- sobre la situación tras haber dado algunas declaraciones para The New York Times y aseguró que “lamenta profundamente” haberle hecho un comentario grosero al camarero.

La mordaz crítica que el propietario del restaurante hizo en Instagram decía: “James Corden es un comediante enormemente dotado, pero como persona es un cretino y el cliente más tirano que ha tenido el equipo de Balthazar desde que el restaurante abrió hace 25 años”. El empresario gastronómico detalló el desagradable incidente y que Corden “gritó como un loco” al mozo, porque la tortilla de yemas de huevo de su esposa tenía las claras y luego porque estaba acompañada de papas fritas en lugar de ensalada.

James Corden fue vetado de un restaurante en Nueva York tras su trato co el personal @keithmcnallynyc

Este lunes, Corden reconoció en su programa por qué había preferido evitar el tema, a excepción de las declaraciones para el medio estadounidense: “Me gusta adoptar, ya sabes, una actitud bastante británica, mantener la calma y salir adelante. Se van a escribir cosas sobre mí. (...) Mi lema es: Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Pero como mi padre me dijo el sábado:, ‘Hijo, bueno, te quejaste, así que puede que tengas que dar explicaciones’”, comenzó.

Tras prohibirle la entrada a su local y después de que el comediante se disculpara, el chef McNally se retractó de su decisión. “Corden acaba de llamarme (...) Cualquier persona lo suficientemente magnánima como para disculparse con un vago como yo (y mi personal) no merece ser expulsada de ningún sitio”, dijo. Sin embargo, las cosas dieron un giro luego de que el presentador le dijo al New York Times que “no había hecho nada malo a ningún nivel”.

“¿No deberíamos ser todos un poco adultos en esto?”, preguntó Corden al periodista, por lo que el mediático gastronómico pidió al comediante que “asumiera” su comportamiento en otro post de Instagram.

El empresario gastronómico que acusó a James Corden le dedicó otro post @keithmcnallynyc

Tras estar envuelto en una tormenta sin salida, finalmente el comediante reflexionó en un monólogo de cuatro minutos el lunes por la noche y explicó qué fue lo que pasó. En su relato, detalló que a su esposa, Julia Carey, le sirvieron comida a la que era alérgica y que un incidente era reciente, pero otro había ocurrido en 2014.

“Cuando su comida llegó mal a la mesa por tercera vez, con el calor del momento, hice un comentario sarcástico y grosero sobre cocinarla yo mismo. Y es un comentario del que me arrepiento profundamente”, declaró el actor de Cats en su monólogo. “Entiendo las dificultades (...) Trabajé por turnos en restaurantes durante años”, detalló Corden.

James Corden habla sobre el episodio con el restaurante de Nueva York

Para poder aligerar el momento también le puso su toque cómico al mencionar a los críticos que odian su segmento de Carpool Karaoke y sobre los que se escandalizan cuando se enteran de que está casado con una mujer. “El gerente del restaurante y el camarero fueron encantadores. Trajeron copas llenas de champagne como disculpa, pero dijimos: ‘No es necesario. No lo necesitamos’. Lo habíamos pasado muy bien. Incluso para mí era demasiado pronto para empezar a beber”, bromeó.

Sin embargo, desde su perspectiva, su comportamiento no fue violento ni vulgar, por lo que no se dio cuenta de que estaba en un error: “Pero la verdad es que... hice un comentario grosero y maleducado y estuvo mal. Fue un comentario innecesario. Fue descortés”, añadió.

El conductor de The late late show with James Corden terminó su monólogo y reconoció que había hablado con el líder gastronómico sobre el incidente. “Espero que me dejen entrar de nuevo algún día. Cuando vuelva a Nueva York podré ir y disculparme en persona, eso es algo que absolutamente haré”, cerró Corden.

