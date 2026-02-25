Exsecretario del Tesoro de EEUU renuncia a cargo en Harvard por vínculos con Epstein

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a su cargo en la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, dijo la institución de la Ivy League este miércoles.

"El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceptó la renuncia del profesor Lawrence H. Summers a su cargo como codirector del Centro de Negocios y Gobierno Mossavar-Rahmani", dijo la universidad en un comunicado, señalando la conexión con los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

"El profesor Summers anunció que se retirará de sus cargos académicos y de la facultad en Harvard al final de este año académico y permanecerá en licencia hasta entonces", añadió.