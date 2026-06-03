El fiscal general de Trump cancela el fondo de US$1800 millones tras rebelión republicana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) abandonará la propuesta para establecer un fondo de 1800 millones de dólares. El fiscal general interino Todd Blanche dio el anuncio el martes durante una comparecencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes, donde aseguró que la iniciativa no continuará.

Por qué se canceló el fondo de compensación por el 6 de enero

Según NBC News, la propuesta surgió como parte de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el presidente Donald Trump, junto con miembros de su familia y la Organización Trump. La iniciativa contemplaba el retiro de una demanda vinculada con la divulgación de declaraciones fiscales.

Este proyecto pretendía indemnizar a supuestas víctimas de persecuciones legales injustas, pero fue rechazado por legisladores que lo consideraron un beneficio cuestionable para los aliados de Trump Jacquelyn Martin - AP

A cambio, se planteó la creación de un mecanismo económico para atender reclamos de personas que sostuvieran haber sido objeto de investigaciones, acusaciones o acciones gubernamentales consideradas improcedentes.

Sin embargo, senadores republicanos condicionaron el avance de proyectos legislativos relevantes a la eliminación del programa. El desacuerdo interno terminó por bloquear cualquier posibilidad de implementación.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, aseguró Blanche al subcomité de la Cámara de Representantes. “Hay litigios en DC, hay litigios en el Distrito Sur de Florida, pero a pesar de lo que hagamos en esos litigios y de defender nuestros derechos, no vamos a seguir adelante con el fondo”, reiteró.

El debate político detrás de la iniciativa

Desde que fue presentada, la propuesta recibió cuestionamientos tanto de legisladores demócratas como republicanos. Entre las críticas figuraba la posibilidad de que los recursos beneficiaran a personas cercanas al presidente.

“La única forma de detener el fondo discrecional de Trump de casi 2000 millones de dólares para su campaña MAGA y su cheque en blanco para cometer fraude fiscal es abolirlo por ley, de forma permanente“, dijo el líder de la minoría en el Senado y demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, en redes sociales. ”Los demócratas del Senado forzarán una votación en el pleno para poner fin al corrupto plan de Trump de una vez por todas”, señaló.

De acuerdo con The New York Times, algunos sectores también manifestaron preocupación por eventuales solicitudes de indemnización por parte de individuos vinculados a causas judiciales de alta repercusión pública, incluidos beneficiarios de indultos relacionados con los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

“El fondo discrecional de más de mil millones de dólares no era la solución al problema de la militarización de las armas”, dijo la representante republicana de Florida, Kat Cammack, según NBC News.

La controversia derivó además en acciones judiciales que lograron suspender temporalmente el programa antes de que comenzara a operar. Según el Departamento de Justicia (DOJ), nunca se designaron administradores ni se recibieron solicitudes formales de compensación.

“Este fondo estaba abierto a cualquier persona que hubiera sido atacada o perseguida, ya fueran demócratas, republicanos, conservadores, independientes o de otro tipo”, señaló la agencia en su cuenta de X. “El DOJ acatará la decisión del Tribunal”, aseguró.

El Departamento de Justicia anunció el lunes que acatará el reciente fallo judicial X @TheJusticeDept

Cruces en el Congreso por la decisión

Durante la audiencia legislativa, varios representantes solicitaron que la cancelación del fondo quedara plasmada mediante un documento oficial.

“Usted lo inició, lo estableció por escrito, por lo que tiene sentido rescindirlo por escrito”, aseguró la representante Grace Meng, demócrata de Nueva York. Sin embargo, Blanche respondió que no asumía el compromiso de emitir una nueva resolución en papel y reiteró que la iniciativa ya no seguirá adelante.

“No me comprometo a hacer nada por escrito. Pero lo tomaré bajo consideración”, señaló Blanche.

Los legisladores insistieron en que una revocación formal ayudaría a despejar dudas sobre la posibilidad de que el plan fuera retomado en el futuro a través de otros mecanismos administrativos. El fiscal general interino sostuvo que sus declaraciones públicas reflejan la posición actual del DOJ y que la propuesta quedó sin efecto “de manera permanente”.

La protección fiscal continúa vigente

Aunque el fondo fue descartado, Blanche confirmó que seguirá en vigor una disposición adoptada anteriormente respecto de determinadas investigaciones tributarias. “Nada ha cambiado con eso”, aseguró.

La medida impide que el IRS avance sobre presuntas irregularidades fiscales previas relacionadas con Donald Trump, integrantes de su familia y empresas asociadas. El funcionario aclaró que la restricción no alcanza a posibles hechos futuros.