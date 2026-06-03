El gesto de Julio César Chávez con la selección mexicana a días de arrancar el Mundial 2026

La selección mexicana de fútbol recibió la visita de una leyenda del boxeo en su país: el ganador de seis títulos mundiales, Julio César Chávez. El encuentro se llevó a cabo durante la noche del lunes en el Centro de Alto Rendimiento en CDMX, a pocos días del debut del equipo en el Mundial 2026.

Julio César Chávez visitó al Tri en CDMX: el mensaje que le dejó al plantel antes de su debut

“Una visita de campeón para inspirar a otra generación que sueña en grande. Julio César Chávez convivió con nuestra selección, compartiendo experiencias, consejos y el orgullo de representar al país en los escenarios más importantes del mundo”, anunció la cuenta oficial del seleccionado mexicano en Instagram, junto con varias fotos del encuentro.

Julio César Chávez visitó a la selección de México a pocos días de que empiece el Mundial 2026

Chávez fue acompañado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). También participaron el director deportivo de la selección, Duilio Davino, y el entrenador Javier Aguirre. Según informó Los Angeles Times, el objetivo de la visita fue transmitir un mensaje motivacional al plantel antes de su primer partido en la Copa del Mundo.

Durante la reunión, Sulaimán destacó los valores que comparten el boxeo y el fútbol, como la disciplina, el sacrificio y el trabajo en equipo. “Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano. Que cada gota de sudor y cada lágrima, que todo su esfuerzo, valgan la pena. Que Dios los bendiga y que viva México”, expresó.

Por su parte, Chávez compartió experiencias de su carrera, regaló guantes firmados a los integrantes del equipo y posó con su cinturón de campeón del mundo junto a los jugadores. Además, aprovechó para enviar un mensaje de aliento al grupo.

“Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o más ágil. No bajen los brazos y sueñen en grande”, aconsejó el exboxeador.

Julio César Chávez visitó a la selección mexicana Instagram @miseleccionmx

Qué dijo Julio César Chávez sobre México antes del debut en el Mundial 2026

Chávez también se refirió a las expectativas que existen alrededor de la selección, que volverá a ser local en un Mundial luego de 40 años, y mostró confianza en que el equipo pueda superar las metas que habitualmente se le exigen. “Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, afirmó.

Más tarde, dejó un comentario en la cuenta de Instagram de la selección, dirigido al plantel. “México, estamos en tu esquina. Fue un honor poderlos visitar. Ya quedaron en dar todo, estaremos con ustedes”, expresó.

Chávez aseguró que México tiene potencial como para llegar más allá del "quinto partido" Instagram @miseleccionmx

Como agradecimiento por la visita, la Federación Mexicana entregó camisetas oficiales a Chávez y Sulaimán. Las prendas llevaban sus apellidos y el número 26 en la espalda, en referencia a la próxima Copa del Mundo.

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