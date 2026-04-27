Factores para la proliferación nuclear se están "acelerando", advierte jefe de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el lunes que los factores que impulsan la propagación de armas nucleares se están "acelerando", en la apertura de una reunión de los países signatarios del tratado de proliferación.

Los países firmantes del histórico Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se reúnen en la ONU a partir de este lunes en momentos en que las tensiones geopolíticas hacen temer una nueva carrera por la bomba atómica.

"Durante demasiado tiempo, el Tratado se ha ido erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse. La confianza y la credibilidad se están debilitando. Los factores que impulsan la proliferación se están acelerando. Necesitamos insuflar nueva vida al Tratado una vez más", declaró Guterres a los asistentes a la reunión.

El TNP, en vigor desde 1970, ha sido firmado por casi todos los países del planeta, con la excepción de Israel, India y Pakistán.

El Tratado busca impedir la propagación de las armas nucleares, promover un desarme completo y fomentar la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

Los nueve Estados dotados de armamento nuclear —Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte— poseían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, según el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Estados Unidos y Rusia concentran casi el 90% de las armas nucleares del mundo y, según el Sipri, han llevado a cabo importantes programas de modernización en los últimos años.

China también ha aumentado su arsenal nuclear, indicó el instituto.