Qué es y para qué sirve el botón rojo que lleva 34 años en ciertos teclados: su verdadera función

El pequeño botón rojo que aparece entre las teclas G, H y B de ciertos teclados de laptop se llama TrackPoint. IBM lo presentó en 1992 con el ThinkPad 700C, una laptop originalmente diseñada para trabajadores de la salud que necesitaban ingresar datos sin soltar el teclado. A diferencia de un joystick convencional, el dispositivo no se mueve: utiliza galgas extensométricas que miden la presión aplicada por el dedo y la convierten en dirección y velocidad del cursor. Lenovo lo mantiene en producción hasta hoy, aunque su futuro ya está en discusión.

Cómo funciona el TrackPoint

El TrackPoint está ubicado entre las teclas G, H y B, y permite mover el cursor en pantalla sin necesidad de desplazar el dedo por una superficie. La lógica es simple: más presión equivale a mayor velocidad del cursor.

No requiere superficie plana ni espacio adicional alrededor del teclado.

Funciona en movimiento, sin necesidad de apoyar la laptop en ningún lugar.

Los botones ubicados debajo de la barra espaciadora equivalen al clic izquierdo, derecho y scroll.

La sensibilidad se puede calibrar desde la configuración del sistema operativo.

La cubierta de goma en la punta es intercambiable y viene en distintas formas según la preferencia del usuario.

Por qué lo siguen usando profesionales

El TrackPoint tiene una base de usuarios concentrada en programadores, analistas y trabajadores que pasan horas frente al teclado. La razón principal es ergonómica: elimina el movimiento repetitivo de llevar la mano al touchpad o al mouse externo.

El científico informático Ted Selker fue quien desarrolló originalmente la tecnología para IBM.

Cuando Lenovo intentó en 2014 eliminar los botones dedicados del TrackPoint para agrandar el touchpad, los usuarios protestaron y la empresa los restauró un año después.

La curva de aprendizaje oscila entre dos y cinco días según usuarios en foros especializados.

En CES 2025, Lenovo presentó el X9 Aura Edition, el primer ThinkPad sin TrackPoint desde 1992

En qué laptops se encuentra y qué viene después

El TrackPoint es, en la práctica, territorio exclusivo de Lenovo ThinkPad. Aparece en las líneas T, X, L, E y las versiones Carbon de uso empresarial. Pero su continuidad ya no está garantizada.

En CES 2025, Lenovo presentó el X9 Aura Edition, el primer ThinkPad sin TrackPoint desde 1992.

desde 1992. Algunos teclados externos de Lenovo también incluyen el dispositivo para usuarios de escritorio.

La versión vigente, TrackPoint IV, existe desde 1997 y es la que continúa en todos los modelos actuales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.