Facundo Tello, un árbitro argentino escrutado antes del Francia-Marruecos

El experimentado árbitro argentino Facundo Tello, que dirigirá el jueves el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos, será objeto de muchas miradas en un contexto de rivalidad exacerbada entre Argentina y Francia desde el título de la Albiceleste en Catar ante los Bleus.

Tello, de 44 años, es árbitro FIFA desde 2019 y ya estuvo en el Mundial catarí, lo que no le ha evitado ser foco de críticas y sospechas en redes sociales a causa de su nacionalidad.

Luego del partido de octavos entre Francia y Paraguay (1-0), donde el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev causó amplia polémica por, según algunos analistas, haberse mostrado demasiado permisivo con el juego duro de los paraguayos, el DT de los Bleus Didier Deschamps trató el miércoles de zanjar esos comentarios.

"Nuestro adversario es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario. Está ahí para aplicar de la mejor manera posible las reglas del juego", declaró Deschamps, asegurando que "confía en los árbitros", que serán todos argentinos para este encuentro, incluidos los asistentes de video y los jueces de línea.

Esos nombramientos no tienen nada de anormal: los árbitros de la misma nacionalidad trabajan juntos con regularidad, por cuestiones de automatismos.

"Existe una necesidad humana de complicidad, y existe la confianza técnica", explicaba antes del Mundial a la AFP el árbitro francés François Letexier. "Y el hecho de tener una confianza técnica absoluta en su árbitro VAR (video) aporta una especie de ligereza, una confianza adicional cuando él tenga que tomar una decisión".

Por parte de los hinchas argentinos, las mismas sospechas habían apuntado al mismo Letexier, que dirigió el partido de octavos de final que los compañeros de Leo Messi ganaron contra Egipto (3-2).

Finalmente, fueron los Faraones los que se sintieron perjudicados por las decisiones del juez, al punto que la Federación Egipcia pidió su exclusión por "errores de arbitraje flagrantes".

Acusaciones "infundadas" según Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en la FIFA, que defendió el jueves la "integridad de los oficiales" del Mundial.

"Nadie puede pretender que el arbitraje de la FIFA pueda estar influido por nada ni nadie, ni por el presidente de la FIFA", Gianni Infantino, añadió el antiguo árbitro internacional italiano.