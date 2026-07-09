Isabel Haugseng Johansen, pareja de Erling Haaland: “Me gustaría que la gente pudiera conocerme un poco mejor”

Isabel Haugseng Johansen, pareja del futbolista noruego Erling Haaland, se convirtió en una figura de alto perfil en el último tiempo debido al desempeño del delantero en el Mundial 2026. La joven noruega de 21 años compartió detalles de su vida personal y habló de su objetivo de lograr un equilibrio entre ser conocida y mantener la privacidad.

El deseo de Isabel, pareja de Haaland: darse a conocer, pero mantener la privacidad

La joven reconoció que la vida le dio un giro inesperado tras consolidar su relación con Haaland y establecerse en el Reino Unido. En una reciente entrevista con la revista noruega KK, Isabel valoró la cercanía de sus seres queridos y admitió que, aunque se siente afortunada, busca establecer límites claros entre su vida privada y pública.

Isabel Johansen alienta durante un partido de Noruega en el Mundial 2026 Instagram Isabel Johansen

Al ser consultada sobre lo que la define más allá de su pareja, la noruega afirmó: “Quiero proteger a mi familia, pero al mismo tiempo quiero que la gente tenga la oportunidad de conocerme mejor y saber quién soy”.

En ese marco, Isabel se describió a sí misma como una persona sociable, leal y con mucha energía, rasgos que cultivó desde su infancia en el pueblo de Bryne. Aunque su estilo personal y su creciente presencia en el mundo de la moda captan la atención de los medios, ella insiste en que es la misma chica de siempre.

Según sus propias palabras, el crecimiento personal ha sido fundamental en esta etapa: “Antes, tenía miedo de decir algo inapropiado. Ahora soy yo misma”, dijo.

La pareja de Haaland jugaba al fútbol en Noruega

El deporte siempre ocupó un lugar central en la historia de Isabel, según KK. Ella jugó al fútbol de forma competitiva en su Noruega natal, pero las restricciones impuestas por la pandemia motivaron su retiro de las canchas, aunque el vínculo con el deporte persiste hasta hoy.

Según explicó, la familia es el pilar fundamental en su vida, especialmente la figura de su madre, a quien considera su mejor amiga y su gran modelo a seguir. Isabel resaltó que los valores inculcados en su hogar le permitieron mantenerse centrada a pesar de la fama global de su pareja.

Isabel y Erling Haaland se conocen desde la infancia, donde compartieron club de fútbol en Noruega Instagram Isabel Johansen

Además, la joven afirmó que la seguridad que le brindan sus padres y sus hermanos es el “mayor regalo” que ha recibido, lo que deja en segundo plano cualquier éxito material.

Cómo se conocieron Isabel y Erling Haaland

La conexión entre Isabel y Haaland tiene sus raíces en el club de fútbol Bryne, donde ambos coincidieron durante sus años de formación deportiva. Lejos de ser un romance secreto convencional, fue Isabel quien tomó la iniciativa al contactar a la estrella noruega, quien admite que fue ella quien dio el primer paso.

“Me mandó un mensaje. Ella jugaba en el mismo club que yo, el Bryne. Así que ella me observó a mí, no al revés”, expresó el astro noruego en una entrevista con NRK en 2025. Asimismo, Erling recordó que ambos compartían la misma pasión por el club y que la relación surgió de manera natural tras conocerse en ese entorno.

La pareja, que hoy convive en Inglaterra y tiene un hijo nacido a finales de 2024, mantiene costumbres sencillas para desconectarse de la presión mediática. Por ejemplo, Haaland reveló que, en sus momentos de descanso, ambos disfrutan de actividades cotidianas como jugar Minecraft juntos o pedir kebabs para cenar.

A pesar de los compromisos profesionales que exige la élite del fútbol, ambos intentan construir un espacio donde la normalidad sea la prioridad absoluta.

El presente de Haaland en el Mundial 2026

El goleador del Manchester City atraviesa un buen momento personal en el Mundial 2026. Está clasificado a cuartos de final con Noruega y lleva siete goles en lo que va de la competencia.

Noruega le ganó 2 a 1 a Brasil con doblete de Haaland y dio el batacazo

En ese sentido, se posiciona como uno de los máximos artilleros, con la misma marca que Kylian Mbappé y a un tanto de distancia de Lionel Messi, quien lidera la tabla con ocho conquistas.

Tras eliminar 2-1 a Brasil, ahora el equipo noruego se prepara para enfrentar a Inglaterra con el objetivo de avanzar hacia las semifinales. Dicho compromiso está programado para el sábado 11 de julio a las 17 hs (ET) en el Hard Rock Stadium de Miami.