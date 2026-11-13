Family Dollar repartirá 60 millones de dólares entre sus clientes: cómo saber si te corresponde un reembolso o descuentos

Family Dollar aceptó pagar US$63 millones para cerrar una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y 17 estados. El reclamo acusa a la cadena de cobrar en la caja más que los precios exhibidos en estantes, etiquetas, folletos, su web y su aplicación. El reembolso de Family Dollar saldrá de un fondo de US$40 millones para quienes compraron en la cadena entre el 1° de enero de 2023 y el 1° de octubre de 2026. Otros US$20 millones se aplicarán como descuentos y unos US$3 millones quedarán para los estados.

Quién puede pedir el reembolso de Family Dollar y qué exige el formulario

De acuerdo con la FTC, el acuerdo se presentó el 12 de noviembre ante un tribunal federal de Norfolk, Virginia y solo entrará en vigor cuando lo firme un juez. La empresa no admitió ni negó las acusaciones.

Family Dollar entregará un formulario en el que el comprador debe declarar que cumple con los recaudos para pedir el reembolso Facebook Family Dollar

La orden propuesta define como consumidor elegible a cualquier persona que haya hecho al menos una compra en Family Dollar dentro de ese período. El texto no limita el beneficio a los estados demandantes ni fija condiciones de ciudadanía o residencia. Ese punto es relevante para las familias inmigrantes que dependen de estas tiendas para comprar productos básicos.

El documento judicial establece estas reglas para el trámite:

Un administrador independiente entregará un formulario en el que cada comprador declarará que cumple la definición y aportará los datos necesarios para recibir el pago.

que cumple la definición y aportará los datos necesarios para recibir el pago. El plazo para enviarlo será de hasta 180 días desde que el formulario quede disponible.

desde que el formulario quede disponible. Cada solicitud tendrá una revisión de hasta 30 días, y los pagos saldrán de manera escalonada hasta agotar los US$40 millones.

La orden no menciona la presentación de recibos ni fija un monto por persona. Family Dollar deberá cubrir los costos de administración sin descontarlos del fondo.

Cómo funcionará el descuento de 15% en las tiendas de Family Dollar

Los US$20 millones restantes llegarán como una rebaja fija de 15% sobre el precio vigente durante dos días consecutivos. Quedan excluidos el alcohol, el tabaco y las tarjetas de regalo o prepagas. Tampoco cuentan para alcanzar ese monto las ofertas del folleto semanal, los especiales de cada tienda ni los cupones.

Cada solicitud de reembolso tendrá una revisión de hasta 30 días Christopher Millette - Charleston Gazette-Mail

La empresa deberá anunciar el programa al menos 14 días antes en su web, su aplicación, los folletos digitales y las tiendas. La FTC tiene que aprobar las fechas y el diseño, y todo el programa debe completarse dentro de los 90 días posteriores a la firma judicial.

El acuerdo incluye una precisión relevante para los clientes hispanohablantes. Define los avisos “claros y visibles” como aquellos que aparecen, entre otros requisitos, en cada idioma usado en la comunicación original. Los carteles sobre el reembolso deben cumplir ese estándar.

Qué cambia en las cajas y cuáles son los próximos pasos

Según la FTC, los reguladores multaron a Family Dollar por miles de infracciones de precios en los últimos cinco años, con sanciones por más de US$3 millones. Dentro de los 90 días posteriores a la firma, la cadena deberá cobrar el precio más bajo exhibido o anunciado, incluido el digital, y ofrecer un ajuste o reembolso a quien pague de más.

La FTC mantiene una demanda similar contra Dollar General (Foto: Archivo)

El calendario de la orden se cuenta desde la firma:

A los 14 días, Family Dollar deberá crear el fondo y colocar avisos en la puerta de cada tienda , en cada caja, en su web y en su aplicación.

, en cada caja, en su web y en su aplicación. A los 12 meses, deberá haber completado todo el programa de compensación.

La FTC recuerda que nunca exige dinero ni pide transferencias. Esa advertencia sirve ante posibles fraudes vinculados al reembolso.

El próximo paso es la firma del juez federal. En paralelo, la FTC y otro grupo de estados mantienen abierta desde el 26 de octubre una demanda similar contra Dollar General.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.