Aleska Génesis y Ariadna Gutiérrez: así fueron los dos romances de Lupillo Ramos en La Casa de los Famosos 4

Escuchar

En La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera no solo capturó la atención del público por su avasallante personalidad, sino también por sus romances con Ariadna Gutiérrez y Aleska Génesis. A lo largo de estos cuatro meses de aislamiento, el músico mexicano, además de ser uno de los finalistas, se convirtió en uno de los protagonistas principales de esta cuarta temporada del reality show de Telemundo.

Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez, protagonistas de un romance fallido

Desde el inicio de su participación, Lupillo Rivera no pasó desapercibido. Su carisma y personalidad fuerte lo convirtieron en uno de los personajes más polémicos y, al mismo tiempo, queridos por el público. Sin embargo, uno de los aspectos más comentados de su estancia en la casa fue su relación con Ariadna Gutiérrez, exreina de belleza y modelo sincelejana.

El acercamiento entre Lupillo y Ariadna fue evidente desde los primeros días del reality. La química entre ellos no tardó en convertirse en un romance que capturó la atención tanto de los habitantes como de los espectadores. La admiración del artista por la belleza de la colombiana fue clara y directa, lo que inició una serie de eventos que culminaron en uno de los capítulos más telenovelescos de la temporada.

El romance entre ambos no estuvo exento de conflictos. Rodrigo Romeh, otro de los participantes y también finalista, mostró un acercamiento en Ariadna, lo que provocó tensiones entre él y Lupillo. Esta rivalidad se intensificó cuando protagonizaron un enfrentamiento, donde el cantante mexicano le reclamó una actitud de lealtad que esperaba de su compañero.

“A mí no me estés midiendo. ¡Aguas! Tienes miedo y no hallas qué hacer”, exclamó Lupillo en una de las discusiones más acaloradas del programa. Romeh, sin amedrentarse, respondió que no le tenía miedo. “Estoy muy viejo para discutir yo con un morro que no entiende”, arremetió el cantante.

La relación entre Lupillo y Ariadna llegó a su fin cuando la modelo fue eliminada del programa por decisión del público. Este evento marcó un punto de inflexión en la participación del estratega en la casa, quien mostró una faceta más vulnerable.

Lupillo Rivera y Aleska Génesis: un nuevo comienzo

Después de la eliminación de Ariadna, Lupillo encontró consuelo y apoyo en Aleska Génesis, una venezolana que también destacó en el reality. Su relación, aunque inicialmente vista con escepticismo por algunos fanáticos que la consideraban una estrategia, se desarrolló en un vínculo genuino durante las últimas semanas del programa.

Lupillo y Aleska formaron una alianza sólida que los mantuvo juntos hasta casi el final del reality. Compartían estrategias y jugaban en equipo, lo que fortaleció su vínculo. Aunque algunos espectadores dudaban de la sinceridad de la venezolana, la relación con el mexicano parecía ser una fuente de apoyo mutuo.

El domingo pasado, Aleska Génesis fue eliminada y se quedó con la sexta posición del reality. Este momento fue particularmente emotivo para el cantante, quien rompió en llanto al despedirse de ella. Ambos se unieron en un fuerte abrazo y mostraron la profunda conexión que habían desarrollado.

La participación de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos ha sido una montaña rusa de emociones. Su capacidad para generar amor y odio entre los espectadores es testimonio de su compleja personalidad. Los romances con Ariadna Gutiérrez y Aleska Génesis no solo añadieron drama y emoción al programa, sino que también mostraron diferentes facetas del habitante, el hombre apasionado y el estratega.

LA NACION