La ciudad de Texas que es el nuevo Beverly Hills, con Bella Hadid y Emma Stone entre sus vecinos

La Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2022 realizada por la Oficina del Censo reveló que entre 2021 y 2022 más de 668.300 personas se mudaron a Texas. Este es el período más reciente para el cual hay datos disponibles, pero muestra una tendencia, transformando a este estado en el segundo destino más popular en los EE.UU., solo detrás de detrás de Florida. Muchas estrellas del mundo del espectáculo y las finanzas también siguieron este camino.

Artistas, actores, cantantes e incluso grandes empresarios son parte de esta tendencia de mudanza dentro de Estados Unidos. Bella Hadid, Emma Stone, Joe Rogan, Elon Musk, Matthew McConaughey, Scott Eastwood, James Van Der Beek, Glen Powell, Jamie Lynn Sigler, Haylie Duff, entre otros, abandonaron sus viejos hogares para pasar a vivir en Texas.

Por qué estos famosos decidieron mudarse a Texas

Scott Eastwood, reconocido actor estadounidense por protagonizar tiras como Escuadrón Suicida y Titanes del Pacífico vive en una lujosa casa en las afueras de Austin, Texas. Aseguró que se mudó a este estado porque se “enamoró” de las cosas sencillas que hay en él como la ganadería, la pesca, la caza, el senderismo, la posibilidad de acampar y pasear en barco. En síntesis, la oportunidad de tener otra conexión con la naturaleza.

“Creo que por eso la gente que viene a Texas puede enamorarse de verdad de él. Hay más comunidad, la gente es más vecinal, la gente es agradable. La vida se hace un poco más lenta. No es el ritmo acelerado de vida de una gran ciudad como Nueva York o Los Ángeles”, aseguró el hijo de Clint Eastwood en una entrevista con la Revista Flaunt.

Scott Eastwood junto a su padre, el actor reconocido internacionalmente, Clint Eastwood

Emma Stone, también eligió la ciudad de Austin como destino para vivir con su esposo, David McCary, luego de dar a luz a su primer hijo en 2021. La pareja decidió dejar atrás el ruido, los embotellamientos y la rutina de California y pasar a tener una vida más tranquila donde criar al bebé en armonía.

Según informó el sitio Robb Report, la actriz se encuentra residiendo de manera permanente en su mansión dentro del estado de Texas. Tiempo atrás, en 2022, Stone vendió su propiedad en California en tiempo récord: tardó solo un día. Y se quedó con un departamento en la ciudad de Nueva York, además de la propiedad en Austin.

Bella Hadid es otro de los nombres propios con peso entre las celebridades que eligieron este estado para rearmar sus vidas. La modelo contó a la Revista Allure a principios de 2024 que la decisión de su mudanza la tomó para mejorar su salud mental al estar en contacto permanente con su novio, Adán Banuelos y sus amigas más cercanas.

“Nos lo pasamos genial con mis amigas. Por primera vez, no estoy poniendo cara de mentira. Si no me siento bien, no voy. Si no me siento bien, me tomo tiempo para mí. Y nunca había tenido la oportunidad de hacer o decir eso”, aseguró la influencer y agregó: “Ahora, cuando alguien me ve en fotos y dice que parezco feliz, lo estoy de verdad. Me siento mejor; mis días malos de ahora eran mis viejos días buenos”.

Bella Hadid explicó que se mudó a Texas para estar cerca de su novio y sus amigas LOIC VENANCE - AFP

Elon Musk mudó SpaceX y quiere mudarse

Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, anunció este año a través de sus redes sociales que trasladaría la sede de su empresa de Hawthorne, California, a Austin, Texas. La noticia, que marcó un cambio significativo en la ubicación de una de las compañías aeroespaciales más influyentes del mundo, fue recibida con entusiasmo por el gobernador republicano, Greg Abbott.

El CEO SpaceX y X traslada sus empresas a Texas Susan Walsh - AP

Musk explicó que la decisión responde a una serie de leyes en California que, según él, han afectado negativamente a las empresas y familias en el estado. Además, el magnate confirmó que X, su plataforma de redes sociales, también trasladaría a Austin.

LA NACION