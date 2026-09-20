Arnold Schwarzenegger reveló cuáles son algunas de sus preparaciones habituales para el desayuno y destacó una combinación de alimentos que conserva de su etapa ligada al fisicoculturismo. El actor y exgobernador de California señaló que su opción favorita es el yogur griego con granola, aunque también suele elegir huevos con verduras y lentejas con cereales.

Desayuno de Arnold Schwarzenegger: yogur, huevos y verduras

“Mi desayuno favorito ahora es el yogur griego con granola”, afirmó Schwarzenegger, según publicó Men’s Health.

El actor sumó otra alternativa dentro de su rutina: “También suelo comer huevos con verduras”.

“Tengo más recetas”, agregó al describir las opciones que incorpora en su alimentación.

Arnold Schwarzenegger, 79 años: “Desayuno yogur griego con granola y me encantan las lentejas con cereales y verduras” Instagram schwarzenegger

Lentejas con cereales, entre las comidas favoritas de Schwarzenegger

Schwarzenegger también destacó una preparación basada en vegetales: “Me encantan las lentejas con cereales y verduras”, según Men’s Health.

La publicación vinculó esas elecciones con comidas frecuentes del culturismo clásico, entre ellas yogur griego o queso fresco batido con cereales y frutos secos.

Otras preparaciones mencionadas incluyen requesón con fruta y tostadas de pan integral con aguacate, queso fresco y miel, de acuerdo con Men’s Health.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Qué dice Schwarzenegger sobre el café antes de entrenar

El café forma parte de sus mañanas. Schwarzenegger lo prefería como bebida previa al entrenamiento antes de ir al Gold’s Gym.

antes de ir al Gold’s Gym. La revista Men’s Health reseñó una investigación mencionada por el actor en su boletín de nutrición y entrenamiento. El estudio analizó datos de más de 40,000 adultos.

Según esos datos, tomar café entre las 4 a.m. y el mediodía se asoció con 16% menos probabilidades de muerte por cualquier causa y 31% menos por enfermedades cardiovasculares, frente a quienes no lo consumían en ese horario.

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La publicación aclaró que se necesita más investigación para comprobar las posibles explicaciones de esa asociación.

Para tener en cuenta sobre la dieta de Schwarzenegger

Las comidas que mencionó Schwarzenegger combinan fuentes de proteína y alimentos vegetales. No se presentó como un plan alimentario universal ni como una recomendación médica.

Men’s Health señala que el café consumido tarde puede interferir con el sueño. También indica que los resultados sobre el horario de consumo muestran asociaciones, no una relación directa de causa y efecto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.