Arnold Schwarzenegger, 79 años: “Mi desayuno favorito ahora es el yogur griego con granola y huevos con verduras”

Arnold Schwarzenegger conserva varias costumbres alimentarias vinculadas con sus años dentro del culturismo y tiene distintas opciones para comenzar el día. El consumo de huevos forma parte de ese repertorio, junto con el yogur griego, la granola, los vegetales, las lentejas y los cereales.

El desayuno de Arnold Schwarzenegger: yogur griego, granola y huevos

Según publicó Men’s Health, el actor y exgobernador de California explicó cuál es la primera elección que aparece entre sus preferencias: “Mi desayuno favorito ahora es el yogur griego con granola”. Luego, agregó otra alternativa habitual: “También suelo comer huevos con verduras”.

Entre las opciones matinales de Arnold Schwarzenegger también aparecen lentejas con cereales y verduras, además del yogur griego y los huevos noemi_foodpictures - Shutterstock

El exculturista no limita su primera comida a esas dos preparaciones. “Tengo más recetas”, señaló, y detalló las variantes que incorpora a su alimentación: legumbres y cereales.

“Me encantan las lentejas con cereales y verduras”, precisó. Así, entre las alternativas que mencionó aparecen tanto productos lácteos y huevos como alimentos de origen vegetal.

La alimentación de Arnold Schwarzenegger: sus hábitos del culturismo

Men’s Health relacionó estas elecciones con varios desayunos habituales dentro del culturismo clásico. Entre las preparaciones enumeradas aparecen el yogur griego o queso fresco batido, acompañado por cereales y frutos secos.

También se mencionó el requesón con fruta y las tostadas de pan integral con palta, queso fresco y miel. Schwarzenegger conoce de cerca ese tipo de alimentación por su trayectoria en el fisicoculturismo.

El actor ganó siete veces Mister Olympia y todavía mantiene varias costumbres de alimentación vinculadas con aquella etapa Archivo

El actor ganó siete veces el título de Mister Olympia y todavía conserva varias costumbres asociadas con aquella etapa de su carrera deportiva. Aunque su alimentación cambió con el paso de los años, algunas de esas pautas siguen presentes en las opciones que describió, especialmente la combinación de fuentes de proteína y productos de origen vegetal.

El café de la mañana en la rutina de Schwarzenegger

El café constituye otro componente de sus mañanas. Men’s Health indicó que Schwarzenegger lo prefirió como opción previa al entrenamiento antes de acudir al Gold’s Gym, una costumbre ligada a su rutina física.

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El artículo también retomó una investigación que el actor difundió en su boletín sobre nutrición y entrenamiento. El trabajo examinó datos de más de 40.000 adultos y analizó sus hábitos de consumo de café junto con sus tasas de mortalidad.

Los resultados que reseñó la publicación marcaron una diferencia según el horario. Las personas que consumieron café entre las 4 hs y el mediodía registraron una asociación con un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa frente a quienes no lo consumían dentro de ese patrón.

El porcentaje llegó al 31% en las muertes por enfermedades cardiovasculares. Además, en cuanto a la cantidad ingerida, la investigación encontró que los consumidores matinales de más de tres tazas y quienes tomaban entre dos y tres mostraron las asociaciones más favorables.

Quienes bebían una taza por la mañana también registraron mejoras, aunque estas resultaron menos marcadas. En cambio, las personas que repartían el consumo de café durante todo el día tuvieron peores indicadores de mortalidad y mayor riesgo de enfermedades cardíacas dentro de los datos reseñados por Men’s Health.

Los investigadores plantearon que los ritmos circadianos y el metabolismo podrían influir en esa diferencia.

Además, la publicación explicó que el café más tarde puede afectar el sueño y señaló que esa alteración se relaciona con problemas cardiovasculares, obesidad y trastornos metabólicos. Los científicos también plantearon como hipótesis que los efectos antiinflamatorios de esta bebida podrían resultar más marcados durante la mañana.